西武、楽天に1点差で競り勝ち5勝目

先発投手：西武はＥ・ラミレスが2回0失点の好投（0安打2奪三振）、楽天の岸　孝之は6回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：西武が4点を追加 5回裏：楽天が3点を追加 6回表：西武が1点を追加 注目選手：楽天の中島　大輔が2打点の活躍、西武の古賀　悠斗が1本塁打、3打点の活躍、西武の西川　愛也が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 85 47 37 1 .560 -
2 巨人 86 46 38 2 .548 1
3 ヤクルト 86 41 44 1 .482 6
4 DeNA 86 37 46 3 .446 9
5 広島 83 33 46 4 .418 11
6 中日 88 34 53 1 .391 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 86 53 32 1 .624 -
2 西武 90 50 37 3 .575 4
3 日本ハム 91 51 40 0 .560 5
4 オリックス 87 42 43 2 .494 11
5 ロッテ 84 39 42 3 .481 12
6 楽天 86 35 50 1 .412 18