中日が7点差でヤクルトに勝利

先発投手：中日は松葉貴大が5回4失点の好投（5安打5奪三振）、ヤクルトの山野太一は6回4失点 得点経過： 2回表：中日が1点を追加 4回裏：ヤクルトが1点を追加 6回表：中日が3点を追加 注目選手：ヤクルトの増田珠が2打点の活躍、中日の阿部寿樹が2本塁打、5打点、3得点の活躍、中日の福永裕基が1本塁打、3得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 86 47 38 1 .553 -
1 巨人 87 47 38 2 .553 -
3 ヤクルト 87 41 45 1 .477 6
4 DeNA 87 38 46 3 .452 8
5 広島 84 33 47 4 .412 11
6 中日 89 35 53 1 .398 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 87 54 32 1 .628 -
2 西武 91 51 37 3 .580 4
3 日本ハム 92 51 41 0 .554 6
4 オリックス 88 43 43 2 .500 11
5 ロッテ 85 39 43 3 .476 13
6 楽天 87 35 51 1 .407 19