オリックス、1点差でソフトバンクを下す

先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが7回1失点の好投（4安打8奪三振）、ソフトバンクの上沢　直之は6回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ソフトバンクが1点を追加 4回表：オリックスが1点を追加 5回表：オリックスが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの山本　恵大が1本塁打の活躍、オリックスの杉澤　龍が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 86 47 38 1 .553 -
1 巨人 87 47 38 2 .553 -
3 ヤクルト 87 41 45 1 .477 6
4 DeNA 87 38 46 3 .452 8
5 広島 84 33 47 4 .412 11
6 中日 89 35 53 1 .398 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 87 54 32 1 .628 -
2 西武 91 51 37 3 .580 4
3 日本ハム 92 51 41 0 .554 6
4 オリックス 88 43 43 2 .500 11
5 ロッテ 85 39 43 3 .476 13
6 楽天 87 35 51 1 .407 19