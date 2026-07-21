巨人が広島に8点差で勝利
先発投手：巨人は山﨑伊織が5回2/3を投げ2失点の好投（6安打3奪三振）、広島の岡本駿は4回7失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：巨人が3点を追加 2回裏：巨人が3点を追加 4回裏：巨人が3点を追加 注目選手：巨人のＢ・ダルベックが3打点、3安打の活躍、巨人の浦田俊輔が2打点、3安打、2得点の活躍、巨人の泉口友汰が2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|86
|47
|38
|1
|.553
|-
|1
|巨人
|87
|47
|38
|2
|.553
|-
|3
|ヤクルト
|87
|41
|45
|1
|.477
|6
|4
|DeNA
|87
|38
|46
|3
|.452
|8
|5
|広島
|84
|33
|47
|4
|.412
|11
|6
|中日
|89
|35
|53
|1
|.398
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|87
|54
|32
|1
|.628
|-
|2
|西武
|91
|51
|37
|3
|.580
|4
|3
|日本ハム
|92
|51
|41
|0
|.554
|6
|4
|オリックス
|88
|43
|43
|2
|.500
|11
|5
|ロッテ
|85
|39
|43
|3
|.476
|13
|6
|楽天
|87
|35
|51
|1
|.407
|19