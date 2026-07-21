阪神が接戦を制しＤｅＮＡに勝利

先発投手：阪神は下村海翔が6回1失点の好投（4安打7奪三振）、ＤｅＮＡの篠木健太郎は4回2/3回1失点 得点経過： 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回裏：阪神が1点を追加 11回裏：阪神がサヨナラ勝ちとなる1点を追加 注目選手：阪神の中野拓夢が4安打の活躍、ＤｅＮＡの牧秀悟が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 87 48 38 1 .558 -
1 巨人 88 48 38 2 .558 -
3 ヤクルト 88 41 46 1 .471 7
4 DeNA 88 38 47 3 .447 9
5 広島 85 33 48 4 .407 12
6 中日 90 36 53 1 .404 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 88 54 33 1 .621 -
2 西武 91 51 37 3 .580 3
3 日本ハム 92 51 41 0 .554 5
4 オリックス 89 44 43 2 .506 10
5 ロッテ 85 39 43 3 .476 12
6 楽天 87 35 51 1 .407 18