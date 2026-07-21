阪神が接戦を制しＤｅＮＡに勝利
先発投手：阪神は下村海翔が6回1失点の好投（4安打7奪三振）、ＤｅＮＡの篠木健太郎は4回2/3回1失点 得点経過： 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回裏：阪神が1点を追加 11回裏：阪神がサヨナラ勝ちとなる1点を追加 注目選手：阪神の中野拓夢が4安打の活躍、ＤｅＮＡの牧秀悟が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|87
|48
|38
|1
|.558
|-
|1
|巨人
|88
|48
|38
|2
|.558
|-
|3
|ヤクルト
|88
|41
|46
|1
|.471
|7
|4
|DeNA
|88
|38
|47
|3
|.447
|9
|5
|広島
|85
|33
|48
|4
|.407
|12
|6
|中日
|90
|36
|53
|1
|.404
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|88
|54
|33
|1
|.621
|-
|2
|西武
|91
|51
|37
|3
|.580
|3
|3
|日本ハム
|92
|51
|41
|0
|.554
|5
|4
|オリックス
|89
|44
|43
|2
|.506
|10
|5
|ロッテ
|85
|39
|43
|3
|.476
|12
|6
|楽天
|87
|35
|51
|1
|.407
|18