21日に生放送されるフジテレビ系スポーツバラエティ番組『生ジャンクSPORTS FIFA ワールドカップ ジャンク流特大スクープ10連発SP』(19:00～)に、小野伸二、柿谷曜一朗、松井大輔、宮近海斗(Travis Japan)、玉井詩織(ももいろクローバーZ)らが出演。

決勝戦を終えたばかりのFIFAワールドカップ2026を、2時間の生放送で振り返る同番組。MCの浜田雅功とともに、元日本代表選手やサッカー好きの芸能人が、『ジャンクSPORTS』独自の視点で選んだ名場面や大会の舞台裏を紹介する。

左から 数原龍友(GENERATIONS)、浜田雅功(ダウンタウン)、あんり(ぼる塾)

全104試合から元日本代表が名場面を厳選

番組スタッフは、40日間にわたって開催された大会の全104試合を徹底調査。元日本代表の稲本潤一、小野、柿谷、松井をはじめ、玉井、HAN-KUN(湘南乃風)、ヒデ(ペナルティ)、見取り図、宮近、森田哲矢(さらば青春の光)、ゆうちゃみらが、番組だけが入手したスクープを紹介する。

世界的スター選手のプレーだけでなく、これまで大きく取り上げられてこなかった国や選手にも注目。チーフプロデューサーの蜜谷浩弥氏は、「見たら絶対に面白い国や選手の魅力をしっかりと調べているので、そこを楽しみにして見ていただきたいです」とコメントしている。

浜田雅功が早朝5時からW杯初フル観戦

日本代表のグループリーグ初戦・オランダ戦に合わせて行われた“浜田ビューイング”の模様も公開される。

日本が2度のリードを許しながら追いつき、勝ち点1を獲得した一戦を、あんり(ぼる塾)、岡野雅行、数原龍友(GENERATIONS)、城彰二、本並健治、松井、丸山桂里奈、南雄太、ゆうちゃみらと観戦。早朝5時から盛り上がったスタジオと、ワールドカップを初めてフル観戦した浜田の反応を振り返る。

カーボベルデ大躍進の舞台裏を独占取材

初出場ながら、前回王者アルゼンチンを延長戦まで追い詰め、世界を驚かせたカーボベルデも特集する。

番組の取材班は、グループリーグ初戦のスペイン戦前日から現地入り。4日に放送された特集に収まりきらなかった代表チーム躍進の舞台裏や強さの秘密、浜田大明神を持参したスタッフが現地の国営放送に出演した裏話、現地で撮影した熱狂の映像などを届ける。

さらに、戦いを終えたばかりの日本代表選手への独自取材も予定。小野や柿谷ら元代表選手、サッカーを愛する出演者たちが、生放送ならではのクロストークを繰り広げる。

蜜谷浩弥チーフプロデューサーは「FIFA ワールドカップ 2026 で世界が注目する超一流スター選手を深掘りしつつ、それ以上に『ジャンク SPORTS』として 今まであまりみんなが注目してこなかったけれど、見たら“絶対に面白い国や選手”の魅力をしっかりと調べているので、そこを楽しみにして見ていただきたいです」とコメントしている。

【編集部MEMO】

蜜谷CPは、カーボベルデ国営放送の番組に生出演。『ジャンクSPORTS』を象徴するMC・浜田雅功をモデルにした黄金のマスコットキャラクター「浜田大明神」を抱えて20分もあるトークコーナーに出演したが、現地のクレオール語から英語、英語から日本語へと訳すため、通訳は非常に遠回りで進行し、「画としてはめちゃくちゃコントみたいでした(笑)」と語っている。

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