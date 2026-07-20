超特急・高松アロハ、リーダー・リョウガにつけられたニックネームの由来　綱啓永「いつも現場でタンクトップの…」

メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ(※高ははしごだか)が17日、都内で行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』(毎週金曜23:15～24:15)の制作発表記者会見に登壇。自身につけられたニックネームの由来などについて明かした。

超特急・高松アロハのニックネームは「肩幅キャデラック」

会見では、ドラマの内容にちなんで、お題に回答したのが登壇者の誰なのかを推理する企画を実施。「自身にニックネームをつけてください」というお題に「肩幅キャデラック」と回答したのは誰かと聞かれた綱啓永は、高松だと推理。「いつも現場で、タンクトップのヤンキーが来た……誰かなと思うと、肩幅がでかいアロハ君なんです」とその理由を明かすと、綱の予想通り高松が「僕です」と挙手し、場を笑わせた。

このニックネームについて、高松は、「僕の所属する超特急というグループのリーダー(リョウガ)が名付けてくれたニックネームでして」と説明。続けて「肩幅が広くて……僕、アメ車が大好きなんですけど、キャデラックというアメ車があるので『肩幅キャデラックだね』と。リーダーからつけてもらいました。とても気に入っております」と由来を明かした。

また、今作への出演について、超特急のメンバーからの反応を聞かれると、高松は、「メンバーによっては、映像を見てくれた方もいらっしゃって、『すごいおもしろそうな作品だね』と言ってくださりました」とコメント。また、「(今作の)共演者に、僕以外のメンバーが一緒に共演した方もいたので『今、この方と一緒に作品を撮ってますよ』とそのメンバーにお伝えしました」とも語っていた。

会見には吉川愛、恒松祐里、吉沢悠、奥田瑛二も登場した。

『名探偵のままでいて』あらすじ

物語の主人公は、ミステリー好きの小学校教諭・楓(吉川愛)。彼女にミステリーのおもしろさを教えてくれたのは、元小学校校長で、自分を育ててくれた大好きな祖父だった。しかし71歳の今、祖父は“レビー小体型認知症”を患っており、彼の目には時折、現実のものではない不思議な光景が映っているよう。

そんなある日、孫娘の楓は身の回りで起きた不思議な事件について話したことをきっかけに、祖父の思いがけない変化に気づく。ミステリーの話題になると、祖父はまるで目の前に真相が浮かび上がるかのように、理路整然、あざやかに謎をひも解いていく。その姿は、論理を積み重ねて真実を導く“名探偵”そのもので、以来、楓は日々舞い込んでくる日常ミステリーや事件を祖父のもとへ持ち込むようになる。