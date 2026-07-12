クライマックスを迎える「PROJECT R.E.D.シリーズ」第1弾作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、同作のPOP UP SHOPを開催することが決定した。8月13日から東京ドームシティ・シアターGロッソ(東京都文京区)を皮切りに、各地にて順次開催する。『角醒ハンター オメガホーン』へと続いていく、「PROJECT R.E.D.」は超ギャバいの言葉に恥じない、想像以上のショップを目指して展開していくという。

POP UP SHOPオリジナルビジュアルが初解禁‼

今回のPOP UP SHOPのために、『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』の決戦を彷彿とさせる、オリジナルビジュアルを作成。時空を超えてすべての宇宙を守るギャバンたちのカッコよさが詰まった超ギャバくて、カッコいいビジュアルとなっている。

新商品が多数登場、注目のアイテムは?

メインビジュアルを使った商品をはじめ、定番商品や今回のPOP UP SHOPから発売される新商品を多数取り揃える。また、注目のピックアップ商品も公開された。

POP UP SHOP開催場所

東京会場

場所：東京ドームシティ ジオポリス1F(シアターGロッソ入口横 特別スペース)

期間:8月13日(木)～9月27日(日)

※8/25(火)～26(水)、9/9(水)～11(金)のみ営業無し

宮城会場

会場:khb東日本放送本社1F ぐりりホール

期間:9月11日(金)～9月23日(水・祝)

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