バンダイ トイ事業部は、“赤いヒーロー”が活躍する特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第2弾作品となる新番組『角醒ハンター オメガホーン』に登場する怪獣フィギュア＆なりきりアイテムのセット「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」(8,580円)を、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販などで7月25日より販売開始する。

「PROJECT R.E.D.」第1弾の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に続く新番組『角醒ハンター オメガホーン』(7月26日～毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始)は、多数の大型怪獣「角獣」が登場してバトルを繰り広げる、主人公の青年と角獣の王「炎角(エンカク)」のバディストーリー。

DX角獣エンカク＆オメガホーンセット

「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」(8,580円)は、『角醒ハンター オメガホーン』に登場する角獣「炎角(エンカク)」の大型フィギュア「DX角獣エンカク」と、「角獣覚醒器 DXオメガホーン」がセットになったメインアイテム

炎角(エンカク)の大型フィギュアは全長約350mmのビッグサイズ。また、角獣の力が秘められたアイテム「エゴルギア」のうち、「エンカクエゴルギア」が付属。「角獣覚醒器 オメガホーン」にセットして声を発するとセンサーが反応、発光しながら角獣召喚サウンド遊びや、必殺技遊びが楽しめる。

さらに変形遊びも可能となっており、ファイター形状の「オメガホーン・ファイター」へ変形できる。

そして、「オメガホーン・ファイター」と「角獣エンカク」を合体武装させることも可能。また「角獣エンカク」は、別売りの「DX角獣ゴウカク」「DX角獣ザンカク」とも連動し、それぞれと合体武装させて楽しめる。

「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」のほか、セット品限定の「ゼツソウカクエゴルギア」を含む「エゴルギア」6種がセットになった「DX角獣エンカク＆オメガホーン エゴルギアセット」(11,330円)や、各アイテム単品の「DX角獣エンカク」(4,730円)、「角獣覚醒器 DXオメガホーン」(4,730円)も同時に販売する。

角獣の力が秘められたアイテム「エゴルギア」シリーズ

『角獣ハンター オメガホーン』に登場する角獣の力が秘められたアイテム「エゴルギア」は、天面のパーツを回転させると絵柄が変化する。別売りの「角獣覚醒器 DXオメガホーン」にセットすると、角獣召喚遊びなどが楽しめるアイテムだ。「エゴルギア」シリーズは、玩具売り場やガシャポン自販機、お菓子売り場などで展開予定。

主人公の使用アイテム「DXオメガアナライザー」

『角醒ハンター オメガホーン』で主人公「キャプテン・オメガホーン」が変身＆角獣図鑑として使用するアイテム「DXオメガアナライザー」(4,620円)もDX玩具として登場。

ボタンを押すと変身時の音声やナビゲーション音声が発動し、さらに「エゴルギア」を装着してボタンを押すと、角獣のクラスを判定し、クラスに応じた音声が発動。また、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の電池型アイテム「エモルギア」も装着可能となっており、エモルギアに応じた音声を楽しむことができる。

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