7月20日は「海の日」。夏の訪れを感じる祝日として親しまれていますが、実は海や船にまつわる記念日はほかにも数多く存在します。

海洋環境について考える日、私たちの暮らしを支える船員に感謝する日、物流を支える船に注目する日など、その内容はさまざま。今回は海の日にあわせて、海や船にまつわる5つの記念日を紹介します。

7月第3月曜日:海の日

海の日は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」ことを趣旨として制定された国民の祝日です。現在は7月の第3月曜日で、起源は1941年に制定された「海の記念日」にあります。

日本は四方を海に囲まれ、世界第6位の広大な管轄海域を有する島国。食料や資源、国内の運送や海外との貿易など、私たちの暮らしは海によって支えられています。

なお、「海の日」を国民の祝日としている国は日本だけだそう。夏のレジャーを楽しむだけでなく、海と日本の関わりについて考えてみるのも、この祝日の過ごし方のひとつかもしれません。

なお、国土交通省では、海への理解と認識を深めてもらうことを目的に、「海の日」を中心に7月1日から31日までの1ヵ月間を「海の月間」としており、全国各地で海や船に関する様々なイベントが行われています。

7月20日:海の記念日

「海の日」の前身となった記念日が、「海の記念日」です。もともとは7月20日に定められており、2003年の祝日法改正で7月の第3月曜日が「海の日」になっていますが、海にまつわる記念すべき日としてご紹介します。

由来は1876年の出来事です。明治天皇が東北地方への巡幸から帰る際、初めて軍艦以外の船舶で航海し、7月20日に横浜港へ帰着したことを記念して制定されました。その後、1996年から国民の祝日として施行されています。

なお、明治天皇が乗船された「明治丸」は、現存する唯一の鉄船であり、鉄船時代の造船技術を今に伝える貴重な遺産として国の重要文化財に指定、現在は東京海洋大学の越中島キャンパス(東京都江東区)に保存されています。

7月15日:内航船の日

7月15日は「内航船の日」。日本国内の港をつなぎ、貨物を運ぶ船舶「内航船」にまつわる記念日です。

日本国内の港から港へ船で物品を運送する事業を「内航海運」、そして内航海運に従事する船舶が「内航船」です。船は重いものや大量の輸送に優れていることが特徴。石油や金属、セメントなど産業に関わる基礎的な物資の国内輸送においては約8割のシェアを占めるだけでなく、牛乳や農産物などの食品や日用品なども運んでおり、内航船は日本の産業や私たちの生活に欠かせない存在です。

この記念日は、2015年にTwitter(現X)で、「7月15日(7.15=ナイコー)を『内航船の日』にしよう」という提案が起きたことがきっかけだそう。SNS発の、現代らしいユニークな記念日です。

6月25日:船員の日

6月25日は、国連の専門機関である国際海事機関(IMO)が定める「船員の日(Day of the Seafarer)」。2010年に制定され、世界中で海上輸送を支える船員に感謝と敬意を示すことを目的としています。

産業に欠かせない資源やエネルギー、また私たちの生活物資の多くは海外から輸入されており、さらに国内各地に輸送され、海運が果たす役割は大きなものです。しかし、その輸送を支える船員の仕事を知る機会は決して多くありません。「船員の日」は、その仕事の内容や重要性を知るきっかけになりそうです。

6月8日:世界海洋デー

毎年6月8日は「世界海洋デー（World Oceans Day）」です。2008年に国連総会で制定され、海洋環境の保全や海の重要性について理解を深めることを目的としています。海が生活に果たす役割や、海を守る方法についての認識を高めることを目的に、1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットで提案されました。

日本の海の日が国内向けの祝日であるのに対し、世界海洋デーは地球規模で海の未来を考える日といえるでしょう。

海の日をきっかけに、海とのつながりを考えてみよう

海の日は、多くの人にとって夏の連休の一日かもしれません。しかし、その周辺には海の歴史や環境、物流、そして海で働く人々に関わる記念日が数多く存在します。

私たちの暮らしは、想像以上に海と深く結び付いています。今年の海の日は、海水浴やレジャーを楽しむだけでなく、海がもたらす恩恵や海を支える人々にも思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。