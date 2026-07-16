7月4日、近畿内航船員対策協議会・近畿運輸局と日本内航海運組合総連合会は、船員確保対策事業の一環として児童養護施設と連携し、子どもたちが楽しみながら海や船、船員の仕事について学べるイベントを、アジア太平洋トレードセンター(大阪市住之江区)にて開催した。

同イベントには、大阪府岸和田市にある「岸和田学園」が招待され、小学1年生から6年生までの児童16名と教員5名が参加。株式会社商船三井さんふらわあ、商船三井ミュージアム「ふねしる」の協力を得て、座学のみならず、さまざまな体験の機会が設けられた。今回は、その模様をレポートする。

海洋学習「岸和田っ子の知らない海運の世界」で幕開け

岸和田学園からバスに乗ってやって来た子どもたちは、朝から元気いっぱい。

近畿内航船員対策協議会の会長を務める林 一男氏が「海や船を好きになってもらい、将来のひとつの選択肢にしてほしい。今日は楽しんでください」と呼びかけると、児童らは「よろしくお願いします!」と明るく応えていた。

挨拶に立つ林一男会長

まずはATC会議室で「岸和田っ子の知らない海運の世界」と題し、海洋学習が行われた。講師を務めたのは、株式会社辰巳商会の上田 雄士氏。「国内輸送において、船はトラックと同等のおよそ40%を担っていながら、トラック運転手が約100万人いるのに対し、内航船員は6万人ほどしかいない」と上田氏が明かすと、驚きの声が上がった。

株式会社辰巳商会 上田 雄士氏

続いて、「船には多様な仕事があり、人気漫画『ワンピース』に登場するクルーのポジションが実際の内航船にも存在する」と聞いた子どもたちは、一気に興味を引かれた表情に。船長や航海士、料理長などがいる反面、戦闘員や狙撃手はいないと知り、ガッカリする子もいた。

国内の自給率にも話は及び、例えば、小麦の約85%は外国からの輸入に頼っている。このように日本の生活には外国からモノを輸送するのが欠かせない現状だが、その99.6%を船が担っていると上田氏は指摘し、「大量に安く輸送できるのが船のメリットで、日本があるかぎり船員の仕事はなくならない」と力を込めた。

また、「船の特殊な世界」として、8時間の3交代制や、3か月乗船して1か月休むといった内航船の勤務スタイルが紹介され、上田氏が「大人になってからも長い夏休みが取れる。長期休暇には海外旅行に行くのが趣味」と世界各国の写真を見せると、子どもたちは夢中で耳を傾けていた。

50分間の海洋学習が終わると、昼食をとるため、大阪府咲洲庁舎にある「レストラン ワールドビュッフェ」へ。48階からの展望を前にして、大興奮。思い思いにバイキングを堪能していた。

商船三井ミュージアム「ふねしる」を満喫

昼食後は、商船三井ミュージアム「ふねしる」に移動。船の世界を学ぶための多彩なコンテンツが揃う中、一番人気だったのが「操船シミュレータ」だ。310度を囲うLEDスクリーンで、鮮明な映像と共に没入感と迫力のある操船体験が味わえる。子どもたちは列をなし、まるで本物の船を操縦しているような臨場感に声を弾ませていた。

風の力で水素を作って運ぶ未来の船「ウインドハンター」体験では、みんなで協力してうちわを使って風を送り、すべての水素タンクが満タンになると歓声が響いた。

一生懸命うちわで風を送る子どもたち

他にも、ガントリークレーンシミュレータで遊んだり、機関士の仕事やコンテナ積込みを体験したりと、自由に「ふねしる」を満喫していた。

ガントリークレーンシミュレータ

機関士の仕事体験

コンテナ積込み体験

最後のプログラムは、フェリー「さんふらわあ」に乗船

そして、フェリー「さんふらわあ」に乗船。豪華な船内を目にし、窓から景色を眺めたり、ソファに座ったり、大いに盛り上がっていた。

最初に案内してもらったのは、「ブリッジ」と呼ばれる操舵室。その広さは横幅27メートル、新幹線の車両一台分に相当する。

子どもたちは、双眼鏡を覗いてブリッジならではの眺めに夢中になっていた。

レーダーに関心を寄せる児童も

ブリッジでの特別な体験を終えた後は、船内をめぐり、客室や展望浴場、ペットルームやドッグランを見学させてもらい、終始、興味津々の様子。最後は、船内で記念撮影。船を後にする際、名残惜しそうにしていたのが、とても印象的だった。

さんふらわあの客室

海洋学習から、ふねしる体験、さんふらわあ乗船まで、充実の一日を過ごした子どもたち。知られざる船の世界を知り、グッと身近に感じられたことだろう。近い将来、船員を志す児童が現れるかもしれない。