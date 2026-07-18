連続ドラマＷ-３０『ALIUS(アリウス) -特定事象捜査ファイル-』(全6話／19日スタート、毎週日曜22:00～)でWOWOWオリジナルドラマへ24年ぶりの出演にして、初主演を務める佐々木蔵之介。本作は、人類の常識を越える謎の存在「ALIUS」をめぐり、科学では説明不能な連続殺人事件に挑むクライムサスペンスだ。

理系出身でありながら、「解明できないところにドラマがある」と語る佐々木。その言葉の背景には、若き日の不思議な体験や、俳優として積み重ねてきた試行錯誤、そして、年齢を重ねたからこそたどり着いた柔軟な思考があった。作品の話を入り口に、未知のものを拒まず、常に門戸を開いてきた一人の俳優の姿が見えてきた――。

佐々木蔵之介 撮影：蔦野裕

「見たい夢が見られた」学生時代の不思議な能力

『ALIUS』で佐々木が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・佐野省吾。昔かたぎで、自らの目で見たものを信じ、足で真実を追うタイプの刑事だ。科学では説明のつかない出来事に直面しながらも、「そんなはずはない」と常識にしがみつこうとする。

「最初に台本を読んだ時は、“もしアリウスというものが存在したら”というところまで、すぐには考えが至らなかったですね。でも撮影しながら、佐野として事件を追いかけていくうちに、“いや、そんなわけない”、“でも、そうかもしれん”って、進んでは後退して、進んでは後退して……。じわじわと受け入れていく感覚がありました」

理系出身の佐々木自身は、科学で証明できるものしか信じないタイプなのだろうか。

「僕は何を信じる、信じないではなくて、解明できないところにドラマがあると思っています。現場で芝居をしていても、“あ、今ちょっと空気が変わったな”と思う瞬間があるんですよ。何かゾワッとする。解明はできないけど、実感として確かにある感覚。それは大事にしています」

目に見える事実だけではない、人の感情や空気の揺らぎ。解明できないものを否定するのではなく、創作のヒントとして受け止める。それが、佐々木の芝居の原点なのかもしれない。

「予知夢みたいなものはありましたね」佐々木には、若い頃ならではの不思議な体験もあった。

学生時代、就職活動中に見た夢が、そのまま現実になったことがあったという。

「ある日、翌日受けるはずだった“最終面接”の夢を見たんです。起きたら時間がギリギリで、“うわ、どうしよう”って慌てている夢で。目が覚めたら、本当にまったく同じ状況になっていて(笑)。“なんやこれ”と思いました。ありがたいことに、その面接では合格を頂きました。良いことが起きる前兆だったんですかね(笑)」

さらに驚くのは、「見たい夢が見られる能力」まであったことだ。

「その頃、格闘技のUWFが好きだったんですよ。今日はこういう夢が見たいなと思ったら、本当に見られるんです。藤原喜明さんとか高田延彦さんとかと一緒にプールで泳いでたり(笑)。あれはすごい能力でしたね。夢の中で“推し”に会えていたんですから(笑)」

作品では孤高の刑事を演じる一方、好きだったレスラーとプールで泳いだ夢の話も、嬉々(きき)として語る――。そのギャップもまた、佐々木蔵之介という人の魅力だろう。

「でも今はもう、そんな特殊能力はないですよ(笑)」

「できないことのほうが分かってくる」経験を重ねて得たもの

俳優として長く第一線を走り続けてきた佐々木だが、経験を積んだからこそ感じるようになったことがある。

「前よりも、自分の“できないこと”が明確になりましたね。若い頃は、とりあえずやってみようという感じだったけど、今は“ああ、これはきっといくらやってもうまいこといかんな”って、分かることも増えてきた」

だからこそ必要なのが、“諦める技術”だという。

「それこそ昔だったら“この方法しかない”と思って突っ込んでいました。でも今は、一回諦めて別の方法を探すこともできる。失敗もいっぱいありますけどね。でも、打率3割でも首位打者ですから(笑)。10個やって3つしかできなくても、“3つできた”と思うようにしています」

そんな考え方は、『ALIUS』への向き合い方にも表れていた。

「設定としては、すごくチャレンジングな作品でした。でも“難しいけど、とりあえず乗っかってみよう”と思ってやってみたら面白かった」

もっとも、本人は笑いながらこう続ける。

「ホンマはできるだけ楽したいっすけどね(笑)」