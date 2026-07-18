サンマルクカフェは7月21日10時より、夏の福袋「2026 Happy Summer Bag」全3種をオンラインストアで発売する。また、8月4日からは関西・広島エリアの一部店舗にて店頭販売を実施する。

「2026 Happy Summer Bag」発売

これまで年末やお正月などの節目に好評を博してきたサンマルクカフェの福袋。今年の夏は、初めてオンラインストアでの販売をメインとしたHappy Summer Bagを全3種を用意した。全てのセットには全国のサンマルクカフェで使用できる「販売価格と同額相当分のスペシャルチケット」が入っている。

「オリジナルグッズセット」(5,000円)は完全オリジナルグッズが入ったセット。同店でおなじみのコーヒーカップのフォルムをそのまま再現した「コーヒーカップポーチ」や、日常使いしやすいシックな「クリアボトル」と「ボトルカバー」がセットになった限定アイテムが揃う。5,000円相当分のスペシャルチケット付き。

オリジナルグッズ

「チョコクロチケットセット」(2,500円)は、「チョコクロ」5個分のチケットに、2,500円相当分のスペシャルチケットが付いたセット。

「ゆず茶セット」(2,500円)は、創業初期から根強い人気を誇る「ゆず茶」1瓶に、2,500円相当分のスペシャルチケットが付いたセット。

なお、スペシャルチケットとチョコクロチケットの有効期限は2026年12月25日までとなる。

ブランド初となるオンラインでの福袋販売に合わせ、専用のオンラインストアをオープンする。オンラインストアでの販売期間は7月21日10時～8月16日23時59分。店舗での販売期間は8月4日～8月16日で、関西・広島エリアの一部店舗で取り扱う。福袋は数量限定のため、なくなり次第販売を終了する。