成城石井は、「成城石井 夏の福袋2026」の予約受付を7月1日より開始する。全20種類をオンライン限定で販売し、すべての商品にオリジナル保冷バッグ「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」が付属する。

成城石井 夏の福袋2026

成城石井では2022年からオンライン限定で夏の福箱を販売しており、2025年は前年同期比「200%」を超える売り上げを記録した。今年は名称を「成城石井 夏の福袋2026」に変更し、夏の食卓やおうち時間を豊かに彩る全20種類を展開する。猛暑が予想される今夏に合わせ、「火を使わない」「ひんやり」「重いものを運ばない」をテーマに、バイヤーが厳選した惣菜やスイーツ、ドリンク、酒類などを取りそろえるという。

全商品にオリジナル保冷バッグが付属

全ラインアップには「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」が付属する。内側には保冷・保温性に優れたアルミ蒸着フィルムを採用し、保冷剤用メッシュポケットやマジックテープ式の開閉口を備えるなど、日常の買い物やレジャーにも使いやすい仕様となっている。

成城石井 クーラーバッグ クールグレー

並べるだけで贅沢ビストロ気分! 冷製カッペリーニや生ハムなどの豪華オードブル

【成城石井セントラルキッチン直送便】成城石井自家製 夏におすすめ おうちでビストロディッシュ 4,590円

「【成城石井セントラルキッチン直送便】成城石井自家製 夏におすすめ おうちでビストロディッシュ」(4,590円)は、冷製トマトクリームカッペリーニや冷製トマトスープリゾット、キャロットラペ、タコとセロリのジンジャーマリネ、カンパーニュ、レモンペッパーシュリンプカクテルなどを詰め合わせたセット。

成城石井バイヤーセレクト! 夏のおうちの集まりに! おすすめオードブルセット 5,490円

「成城石井バイヤーセレクト! 夏のおうちの集まりに! おすすめオードブルセット」(5,490円)には、フェタグリーンオリーブやシュリンプカクテル、モッツァレラチーズ、ハモンセラーノ、生ハム、スモークサーモンなどを用意した。

猛暑を乗り切る極上ひんやりスイーツ! 水ようかん・果実ゼリーから贅沢アイスまで

お菓子部門の夏のおすすめ! 冷やしておいしいスイーツセット 3,990円

スイーツでは、「お菓子部門の夏のおすすめ! 冷やしておいしいスイーツセット」(3,990円)を販売。水ようかんや100%みかんゼリー、国産果実ゼリー、フルーツ大福などを詰め合わせる。

さらに、「【成城石井オリジナルアイスBOX】バラエティアソート10種12個セット」(5,490円)では、ミルクアイスやジェラート、バナナアイス、ゆずソルベ、アサイーバナナアイスなど10種類を楽しめる。

まとめ買いの味方! 濃厚果汁ドリンクやスパイス香る本格カレー、ご褒美クラフトビール

夏のおすすめ! 成城石井オリジナルドリンクセット 5,790円

まとめ買い向け商品として、「夏のおすすめ! 成城石井オリジナルドリンクセット」(5,790円)を販売。ブラッドオレンジジュースやストレートりんごジュース、ピンクグァバドリンク、ザクロジュース、グレープジュースをセットにした。

成城石井 desicaレトルトと成城石井&新宿中村屋 カリー食べくらべセット 4,790円

「成城石井 desicaレトルトと成城石井&新宿中村屋 カリー食べくらべセット」(4,790円)には、ビーフカリーやチキンカリーに加え、グリーンカレー、ガパオ、トムヤムクンを詰め合わせる。

また、「成城石井バイヤーセレクト! 国産クラフトビール【缶】飲み比べ12本セット」(5,490円)では、IPAやペールエール、「よなよなエール」、「インドの青鬼」など全国各地のクラフトビール12本を用意した。