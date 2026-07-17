「最高! 本当に幸せ」――。カンテレ・フジテレビ系バラエティ番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』(毎週土曜24:45～ ※関西ローカル)では、51歳の誕生日を迎えた柴田英嗣のサプライズバースデー企画が、18日(24:50～)・25日の2週にわたって放送される。「最高! 本当に幸せ」――。カンテレ・フジテレビ系バラエティ番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』(関西ローカル)の18日、25日の放送では、51歳の誕生日を迎えた柴田英嗣のサプライズバースデー企画が2週にわたって放送される。

今回の企画は、番組開始以来初となるアンタッチャブルの2人だけによるロケ。事前に別企画だと聞かされていた柴田に対し、ロケ冒頭で山崎弘也が「柴田英嗣51歳お誕生日おめでとうSP」とサプライズ発表。何も知らされていなかった柴田は「本当に!?」と驚きを隠せない様子を見せる。

柴田念願の“焼きそば名店巡り”を実現

山崎が考案したのは、柴田が大好きだという「焼きそば名店巡り」。1軒目は、東京・神保町の焼きそば専門店「神保町やきそば みかさ」を訪れる。

念願の企画に柴田は「めちゃくちゃうれしい。人生で一番来たいとこだからね」と大喜び。熱々の焼きそばを前に両手を上げて歓喜し、「息できなくなってきちゃった」と湯気に顔を近づけるなど、大興奮の様子を見せる。

一方の山崎も「うまい！ 甘さとスパイス、もやしもいい仕事している」と絶賛。食べ始めると、わずか5分で完食...!?

主役そっちのけ? フィギュア製作で山崎が存在感

続いて2人は、東京・中央区の「meta mate 誠品生活日本橋店」でフィギュア製作に挑戦。柴田の誕生日記念として企画されたものだったが、店員から「お1人ずつですか? それともペアですか?」と聞かれると、山崎が即座に「1人ずつで」と返答する。

柴田が「1人ずつで? いらないだろ」とツッコむも、山崎は自身のフィギュア製作への意欲を見せ、サイズ選びでも“大きいサイズ”を主張。予算を気にして遠慮がちな柴田に対し、山崎は「(柴田さん)誕生日だよ」の一言で押し切り、最終的に30センチの特大フィギュア製作が決定。

さらに3Dスキャナーによる撮影では、山崎の撮影中に機材トラブルが発生。動揺した山崎が突然モノマネを始めるなど、誕生日企画でありながら“山崎劇場”が展開される場面も。柴田がツッコミを入れながらフォローするなど、コンビの息の合ったやり取りが繰り広げられる。

後編では高級焼きそばにサプライズプレゼントも

25日放送の後編では、さらに焼きそばの名店を巡るほか、鉄板焼き店で高級焼きそばやステーキを堪能。ロケの最後には山崎から柴田へのサプライズプレゼントも用意される。

自由奔放な山崎に振り回されながらも、ロケを終えた柴田は「最高! 本当に幸せ。ありがとうございます。本当に最高の誕生日」と満面の笑み。「(焼きそばツアー)やりたかったの。ありがとうございました」と、企画を考案した山崎へ感謝の言葉も。

また、「半年後(1月14日)には山崎さん(の誕生日)があるんでね」と次なるバースデー企画にも期待。これに山崎は「半年違いなんだね！ 楽しみにしています。サプライズだから、楽しみにしちゃうのは違うかもしれないけど、忘れたころにね」と応じる。

仲の良いコンビ2人の掛け合いに注目だ。