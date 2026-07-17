「僕もどっかのタイミングでいろいろな球を投げていきたい」俳優の松山ケンイチが16日、都内で行われた放送中のTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』(毎週金曜22:00～)のキャスト登壇イベントに蒼井優、中島歩、高橋文哉、夏帆らとともに登壇。共演の高橋への信頼や同郷の人への思いなどを語った。

松山ケンイチ

「ドラマの中でもいろいろ試したいと思わせてくれる人」

本作は、蒼井が主演を務め、『silent』(フジテレビ)などで知られる脚本家・生方美久氏と、映画『花束みたいな恋をした』などを手掛けた演出家・土井裕泰氏がタッグを組むオリジナル作品。蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶりで、TBSドラマでの主演は初。とある事故に巻き込まれた二組の夫婦を軸に、“愛”と“秘密”を描く。

本作で、蒼井演じる咲子の夫であり喫茶店「ひこうき」店主の瀬尾充を演じている松山。「ひこうき」の従業員・直人で共演している高橋について、「のびのびやっていると思いますよ。文哉くんはバラエティ番組でいろいろ一緒にやらせていただいて、めちゃくちゃ面白いので、すごい信頼しているんですよね」と高橋への信頼を口にしてにっこり。続けて、「だから、僕もどっかのタイミングでいろいろな球を投げていきたいなと思っています。ドラマの中でもいろいろ試したいなって思わせてくれる人だし、お互いのびのびやれればいいかなと」と明かした。

イベントでは、作中に登場する「好きな人フィルター」という言葉にちなんで、自分の「ついかけてしまうフィルター」を明かすトークも実施。松山は、「いなかっぺフィルター」と回答し、「僕は田舎出身で方言をしゃべったりするので、方言をしゃべる人と出会ったり、田舎出身なんですよという人に出会ったりすると、友達みたいな感覚になるんですよね。今回の現場でも、同郷の出身が3人もいるんですよ。やっぱりマブダチみたいになっていますよね」と説明。話を聞いていた中島が、「青森会が催されるらしいですね」と聞くと、松山は「そうそうそう、県人会やろうって話になって、盛り上がっているんです」と楽しそうに語っていた。

ドラマ『Tシャツが乾くまで』あらすじ

出版社で結婚情報誌の編集担当として働いている主人公・瀬尾咲子(蒼井優)。何事もまっすぐ純粋に受け取るタイプで、愛する夫・充(松山ケンイチ)と幸せな結婚生活を送っていたが、ある夏の日、充がバス事故で行方不明に。一方、製菓メーカー社員の園田樹生(中島歩)もまた、同じバス事故に巻き込まれた妻・あずさ(夏帆)を亡くし、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去ってしまう。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった――。