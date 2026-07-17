「今回のドラマ、私本当に楽しみだったんです!」俳優の夏帆が16日、都内で行われた放送中のTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』(毎週金曜22:00～)のキャスト登壇イベントに蒼井優、中島歩、高橋文哉、松山ケンイチらとともに登壇。本作で主演を務める蒼井への熱い思いを明かした。

夏帆

蒼井優が出演している作品は「無条件に見たくなる」

本作は、蒼井が主演を務め、『silent』(フジテレビ)などで知られる脚本家・生方美久氏と、映画『花束みたいな恋をした』などを手掛けた演出家・土井裕泰氏がタッグを組むオリジナル作品。蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶりで、TBSドラマでの主演は初。とある事故に巻き込まれた二組の夫婦を軸に、“愛”と“秘密”を描く。

本作で、中島演じる樹生の妻でバス事故に巻き込まれて亡くなってしまうあずさを演じる夏帆。中島との夫婦役は今作が3回目といい、「でも、毎回どちらかが秘密を抱えているという。平和な夫婦(役)というのがない……」と苦笑い。中島も、「仲いいシーンを撮ってないよね」としつつ、「でも、夫婦じゃなくてもそうやって何度も共演しているというのが、確実に生かされたなって思いますね」と手ごたえも語った。

イベントでは、作中に登場する「好きな人フィルター」という言葉にちなんで、自分の「ついかけてしまうフィルター」を明かすトークも実施。夏帆は「ご本人を目の前にして気持ち悪いかもしれないけど、蒼井優さんフィルター」と明かし、「優さんが出ている作品は、無条件に見たくなる」と説明。

さらに、夏帆は「今回のドラマ、私本当に楽しみだったんです! 毎話毎話、完パケが届くのがこんなに楽しみな作品ってなかなかないなって……」と熱弁し、「いち視聴者として、こんな激アツなドラマ、本当にありがとうございます、と。参加できているのがすごい幸せです」と胸中を明かしていた。

ドラマ『Tシャツが乾くまで』あらすじ

出版社で結婚情報誌の編集担当として働いている主人公・瀬尾咲子(蒼井優)。何事もまっすぐ純粋に受け取るタイプで、愛する夫・充(松山ケンイチ)と幸せな結婚生活を送っていたが、ある夏の日、充がバス事故で行方不明に。一方、製菓メーカー社員の園田樹生(中島歩)もまた、同じバス事故に巻き込まれた妻・あずさ(夏帆)を亡くし、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去ってしまう。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった――。