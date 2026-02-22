お笑いコンビのアンタッチャブル(山崎弘也・柴田英嗣)がMCを務めるテレビ静岡・フジテレビ系バラエティ特番『動物さまの言うとおり』の第6弾が、3月1日(16:05～)に放送。スタジオに矢田亜希子、なすなかにし(中西茂樹・那須晃行)、狩野英孝、村上佳菜子を迎え、動物のための様々な「アニマルお仕事」を調査する。

収録後には、出演者たちがアフタートークを展開。山崎のボケにたびたびかき乱され、柴田が軌道修正しながら番組を振り返ったほか、ロケの裏話、愛犬とのエピソードまで披露された。

左から 狩野英孝、村上佳菜子、アンタッチャブル(山崎弘也・柴田英嗣)、矢田亜希子、なすなかにし(中西茂樹・那須晃行)

実際の母乳を分析…こだわりの動物用ミルク開発

『動物さまの言うとおり』は、動物の生態や生き方から、人間が生きるヒントを学ぶ“動物リスペクトバラエティ”。今回は、動物たちを陰で支えるエキスパート企業、知られざるペットグッズの世界、そして愛犬と泊まれるホテルの裏側を取材した。

動物園や水族館には、飼育員や獣医、トレーナー以外にも、動物たちを陰で支える数多くの仕事が存在する。それが、動物たちの生活に欠かせない“超技術”を誇るエキスパート企業だ。

番組では、動物の赤ちゃんが飲む粉ミルクを作っている有名企業が登場。さらに、動物たちが暮らす岩や木に隠された秘密、水族館の巨大水槽を支える匠の技、本物そっくりのぬいぐるみを手がけている企業が紹介され、動物たちのために細部までこだわる職人たちの地道な努力と技術が明かされる。

スタジオ登場するのは、ある動物の育児用ミルク。今回取材したエキスパート企業では、実際の動物の母乳を分析し、それぞれの動物に適したミルクを開発しているという。アンタッチャブル・山崎となすなかにし・中西が実際に試飲するが、どんな動物のミルクなのか。そしてその味とは……。

動物用の粉ミルク

動物たちが暮らす岩や木に隠された秘密とは

本物そっくりのぬいぐるみの秘密とは

「こんなかわいらしい高野、見たことない!」

ある調査によると、ペット関連グッズの市場規模は、いまや2兆円に迫る勢いで年々拡大しているという。番組では、そんなペットグッズやペットにまつわるサービスの実力を徹底調査する。

調査に挑むのは、大の猫好きだという、きしたかの・高野。愛猫「ごま吉」とともに、大ヒット中のネコグッズを体験する。

いつも怒っているイメージのある高野だが、愛猫とのロケでは別人のような一面を見せ、事務所の先輩・狩野英孝も「こんなかわいらしい高野、見たことない!」と驚くほど。最新グッズとともにいつもと違う高野の表情にも注目だ。

自宅でネコグッズを調査する高野

高野の愛猫「ごま吉」

一方、犬用おもちゃの開発チームの会議に参加したのは、なすなかにし。那須は愛犬「ししまる」を溺愛中で、「ししまるが喜ぶおもちゃをつくりたい」と意気込む。2人は会議でも積極的に意見を出し、かなり手応えを感じたようだが、果たしてアイデアは採用されたのか…。

人気の犬用グッズを試す なすなかにし

犬用おもちゃの開発会議に参加する なすなかにし

さらに、飼い主の服を愛犬用にリメイクする話題のサービスを体験したのは、番組5回目の出演となる矢田亜希子。愛犬「もなか」のため、思い出のつまった服を持参。実際にリメイクされた服がスタジオに登場すると、そのかわいさに、同じく愛犬家の村上佳菜子も「私もつくってみたい」とうらやむほどだ。矢田の思い出の服はどのように生まれ変わるのか。

愛犬用の服のリメイクを体験する矢田亜希子

リメイクされた服がスタジオに登場

ザキヤマいち押し! 狩野英孝のコーナーMCに注目

愛犬家の間で手厚い“おもてなし”が話題のホテルを訪れたのは、村上佳菜子。今回は新人ホテルスタッフとして潜入取材し、リピーターが絶えないという“おもてなし術”の秘密に迫る。

ホテルには飼い主も愛犬もうならせる仕掛けが随所に施され、とにかく"犬ファースト"。細やかな気配りが詰まった、"おもてなしの極意"を学んでいく。





新人ホテルスタッフとして潜入取材する村上佳菜子

このほか、番組全6回出演のおなじみ・狩野が出題者となり、動物好きで知られる柴田が、視聴者プレゼントをかけたクイズに挑むコーナーも。正解はほぼ不可能と思われる超難問クイズに、柴田は動物への知識と愛で立ち向かえるのか。山崎が「貴重な場面!」と、この番組の一番の見どころに挙げた狩野のコーナーMCも必見だ。

クイズコーナーのMCを担当する狩野英孝

視聴者プレゼントをかけたクイズに挑む柴田英嗣

今回も、「へぇ～」と思わず言いたくなる情報や、かわいい動物の映像、そして何より“動物愛”にあふれた盛りだくさんの75分に。収録後には、出演者がアフタートークを繰り広げた。