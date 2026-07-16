GMOインターネットグループのGMOリサーチ&AIは2026年7月15日、「GMO顧客満足度ランキング」の「キャッシュレス決済アプリ」カテゴリの調査結果を発表した。本調査は2026年4月8日～5月1日、1週間に1回以上キャッシュレス決済アプリを利用し、1カ月以上継続利用している18～84歳の5,030人を対象にオンラインで実施した。

総合1位はPayPay、楽天ペイとau PAYが続く

キャッシュレス決済アプリ 総合ランキング

総合ランキングは、1位「PayPay」、2位「楽天ペイ」、3位「au PAY」となった。PayPayは「決済のしやすさ」(70.9点)で2位に8点以上の差をつけたほか、「機能の充実度」「アプリの使いやすさ」でも首位を獲得し、日常の決済体験における利便性が高く評価された。

楽天ペイは「ポイント・キャンペーン」(75.01点)で1位を獲得。「機能の充実度」でも2位となり、ポイント還元や楽天経済圏との連携が支持を集めた。au PAYは「セキュリティ」で2位、「サポート体制」で3位となり、安心して利用できる点が評価された。

項目別ではPayPayが3項目、楽天ペイとd払いも首位を獲得

キャッシュレス決済アプリ 項目別ランキング

項目別ランキングでは、PayPayが「決済のしやすさ」「機能の充実度」「アプリの使いやすさ」の3項目で1位を獲得した。

楽天ペイは「ポイント・キャンペーン」で1位となったほか、d払いは「サポート体制」「セキュリティ」の2項目で首位となった。

キャッシュレス決済アプリ選びでは「決済のしやすさ」を最重視

キャッシュレス決済アプリ 重視するポイント

キャッシュレス決済アプリを選ぶ際に重視するポイントを尋ねたところ、最も重視されていたのは「決済のしやすさ」(8.05点)だった。続いて「アプリの使いやすさ」(7.89点)、「ポイント・キャンペーン」(7.78点)、「セキュリティ」(7.71点)が続いた。

一方、「機能の充実度」(7.12点)、「サポート体制」(6.94点)は相対的に重視度が低く、利用者は多機能さやサポートよりも、日常的な使いやすさやポイント還元など実利的な要素を重視する傾向がみられた。

出所:GMO顧客満足度ランキング 2026(GMOリサーチ&AI株式会社調べ)