NTTドコモは7月、全国の地域・商店街においておトクな「d払い」キャンペーンを滋賀県大津市・滋賀県長浜市・山梨県甲府市の3エリアで順次開催する。

大津限定、d払いで最大100%還元

滋賀県大津市では、7月18日～8月17日まで、「びわ湖大花火大会で盛り上がろう!大津限定!d払いでお得にお買い物を楽しもう」キャンペーンを実施する。

エントリ―は不要。期間中、キャンペーン対象店舗にてd払いで支払いした人を対象に、抽選で引いた等数に応じたdポイント(期間・用途限定)を進呈する。1等は100%ポイント還元、2等は50%ポイント還元、3等は10%ポイント還元、4等は1%ポイント還元。進呈上限は1回あたりおよび期間あたり30,000ポイント。

長浜駅前エリア限定、d払いで最大100%還元

滋賀県長浜市では、7月18日～8月17日まで「長浜駅前エリア限定!!d払いでお得にお買物を楽しもう」キャンペーンを実施する。

エントリ―は不要。期間中、キャンペーン対象店舗にてd払いで支払いした人を対象に、抽選で引いた等数に応じたdポイント(期間・用途限定)を進呈する。1等は100%ポイント還元、2等は50%ポイント還元、3等は10%ポイント還元、4等は1%ポイント還元。進呈上限は1回あたりおよび期間あたり30,000ポイント。

山梨県甲府市、d払いで最大100%還元

山梨県甲府市では、7月24日～8月23日まで「ドコモ山梨インスタ特別企画第3弾!♡甲府の街とヴァンフォーレ甲府を応援♡」キャンペーンを実施する。

エントリ―は不要。期間中、キャンペーン対象店舗にてd払いで支払いした人を対象に、抽選で引いた等数に応じたdポイント(期間・用途限定)を進呈する。1等は100%ポイント還元、2等は50%ポイント還元、3等は10%ポイント還元、4等は1%ポイント還元。進呈上限は1回あたりおよび期間あたり30,000ポイント。