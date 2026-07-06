PayPayとLINEヤフーは7月2日、2026年夏以降、「LINE」と「PayPay」のアカウント連携を開始すると発表した。

本連携により、PayPayアプリを介さず、LINEのトーク上で「PayPay残高」の送金や「グループ支払い」の機能による割り勘が利用できるようになる。また、PayPayアプリ上では、ユーザーの設定により、LINEの友だちの表示が可能となるため、よりスムーズにLINEの友だちへ「PayPay残高」を送ることができる。加えて、「LINEミニアプリ」版のPayPayも提供予定である。PayPayを利用していないLINEユーザーは、PayPayアプリを介さず、LINE上でPayPayアカウントを登録できるようになる。さらに、「LINEポイント」と「PayPayポイント」の統合も今後予定しており、LINEポイントを有効期限のないPayPayポイントへ移行できるようになる。

連携による各種機能の提供や、ポイントの統合は、アカウント連携開始以降、順次実施予定だ。

LINE上でPayPay残高の「送る・受け取る」が利用可能に

アカウント連携により、LINEのトーク上でPayPay残高の送金や、グループでの割り勘が利用できるようになり、コミュニケーションの延長線上でスムーズにお金のやり取りが可能となる。

「LINEミニアプリ」版のPayPayを提供

LINE上で提供しているウェブアプリケーション「LINEミニアプリ」版のPayPayを提供する。PayPay残高や保有しているPayPayポイントの確認をはじめ、「送る・受け取る」機能、取引履歴の確認、ATMからのチャージなど、PayPayの機能をLINEアプリ内で利用できる。

LINEの友だちとのやり取りが便利に

アカウント連携により、PayPayアプリ上でユーザーが設定することで、LINEの友だちが表示される。これにより、電話番号やPayPay IDを確認することなく、LINEでつながっている友だちへ、PayPayの「送る・受け取る」機能が利用できるようになる。

「LINEポイント」を「PayPayポイント」へ統合

LINEポイントをPayPayポイントへ統合し、より利便性の高いポイントサービスを提供する。統合後は、LINEとPayPayをアカウント連携することにより、LINEポイントが有効期限のないPayPayポイントへ自動的に移行される。

PayPayポイントは日常の決済に利用できるほか、「PayPayポイント運用」「PayPay証券」「PayPayほけん」、寄付やお賽銭、「PayPayカード」の支払いへの充当など、幅広く利用できる。さらに、LINE上のECサービスでの買い物にもPayPayポイントが付与され、PayPayポイントが貯まりやすくなる。LINEギフトでは、ギフトをもらうとPayPayポイントがもらえるなど、コミュニケーションの中でポイントが貯まる体験も提供予定だ。今後、LINEのサービス内でのPayPayポイントの付与や利用できる場所を順次拡充していく。