汗をかくし、食欲も落ち気味なのに、体重はなかなか落ちない――暑い夏の時期を迎え、そう不思議に感じている人も多いのではないでしょうか。汗をかくと痩せているように感じがちですが、実際には夏は代謝が落ちやすく、脂肪が燃えにくくなる季節と言われています。



日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医の今村先生は「暑い季節は体が熱を作る必要が減るため、安静時エネルギー消費が低下しやすく代謝が低下します。また、夏は暑さで活動量が落ち、家にこもる傾向があるなど総消費カロリーも低下します。夏は汗をかくことで、“脂肪が燃えている”と感じやすいものの、実際には暑さによって体内の水分が排出されている影響が大きく、代謝が高まっているわけではありません」と指摘。



ダノンジャパンが実施した調査(※)では、8割の人が「夏の代謝低下」について知らず、「夏は汗をかくから代謝が上がっている」と勘違いしている人が79.4%にのぼることが明らかになりました。

※ダノンジャパン「夏の代謝と腸内環境に関する意識調査」(2026年7月)

代謝を上げるカギは「腸」にあった

そんな代謝が低下する夏ですが、やっぱり夏本番に向けて脂肪燃焼したい! と思う人は多いはず。とはいえ、「代謝が落ちている状態」と言われても、なかなか実感しにくいもの。まずは、自分の生活習慣をチェックしてみましょう!

※日本内科学会認定医、日本消化器内視鏡学会専門医 今村 甲彦先生監修

いくつ当てはまりましたか? こうした習慣は、知らず知らずのうちに代謝の低下につながっている可能性もあります。



ただ、毎日忙しいなかで運動量を増やしたり、食生活をガラッと変えたりするのはなかなか難しい……。

そんなときにおすすめなのが、日常のなかで”脂肪燃焼”を意識しながら、”腸ケア”も一緒に行うという新習慣。今村先生は、「腸内に善玉菌が増えると腸で「短鎖脂肪酸」という物質が作られエネルギー消費を高めたり、脂肪がたまりすぎないように働いたりと、エネルギー代謝の向上が期待できるようになるため、代謝を高めるためには“腸ケア”をすることも重要です」と、代謝と腸の関係性について言及しています。



そんな”脂肪燃焼”と”腸ケア”を日常の中で手軽に意識できるアイテムとして、今回は「ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」を紹介します。

こちらの製品に配合されている希少糖「アルロース」は、エネルギー源として使いにくい「脂肪」を、より燃えやすい状態に変えてくれる機能関与成分。なんと階段上り降りなどの軽い運動時に40%、座っている安静時でも10%、脂肪燃焼効果を高めてくれることが報告されています(※)。それに加え、ダノン ビオ特有のビフィズス菌BE80がおなかの調子を整えてくれるため、毎日の生活のなかで脂肪燃焼と腸ケアを同時に行えるんです。

※ ダノンジャパン調べ

ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンクを実際に飲んでみた!

今回は、マイナビニュースのメンバー5名が実際にダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンクを体験!! 飲んでみた率直な感想を聞きました。



▼マイナビニュース・営業職・20代女性

「飲みやすくて、すごくおいしいなというのが第一印象でした。プレーンとブルーベリー風味の2種類があるのですが、特にプレーンはクセがなく飲みやすいですね。甘みが欲しいときはブルーベリー風味、と気分で選べるのもうれしいです」

「いろいろなシーンで取り入れやすいなと感じました。休日にランニングする前とか、通勤前に飲むのも良さそう。営業職の方なら、外回りで歩く前に飲むのもありだと思います。忙しいなかでもサッと飲めるので、タイパよく脂肪燃焼を意識できるのはうれしいですね」

マイナビニュース・マーケティング職・30代女性 「2種類ともスッキリしていて、飲むヨーグルト特有の、喉に張りつくような“もったり感”が少ないので、暑い夏にも、朝昼夜どんな場面にも合いそう。飲みたいときにサッと飲めて、しかも脂質0＆低カロリーというのもうれしいですね」 マイナビニュース・編集職・30代女性 「サイズ感もちょうどよくて、忙しい朝にパパっと飲みたいときにもよさそう。軽く何かを口に入れたいときにも取り入れやすいですね。手軽に腸ケアや脂肪燃焼を意識できるのはうれしいポイントだと思いました」

マイナビニュース・制作職・30代男性 「甘味も酸味も控えめで、後味がすっきり。毎日続けても飽きがこない口当たりで、習慣にしやすい一本だと思います。普段から軽く運動はしているのですが、日常生活の中で脂肪燃焼を意識できるのも嬉しいポイントなので、ジムに行く前などに取り入れてみたいです」 マイナビニュース・営業職・40代男性 「量もちょうどよく、朝の習慣にするのにぴったりだと思いました。何より、飲むだけで脂肪燃焼をサポートしてくれる成分が入っているのは大きいですね。個人的にはブルーベリー風味が特においしくて、習慣化しやすいと感じたので、今後のフレーバー展開にも期待したいです」

【機能性表示食品】

届出番号：J1350 / J1351

届出表示：本品にはビフィズス菌BE80(Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)とアルロースが含まれます。ビフィズス菌BE80(Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)にはお腹の調子を整える機能が、アルロースには日常生活(安静時や日常活動時)のエネルギー代謝における脂肪の燃焼を高める機能が報告されています。

・特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません

・疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを

[PR]提供：ダノンジャパン株式会社