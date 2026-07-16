三井不動産と三井不動産リゾートマネジメントは12月15日、神奈川県箱根町小涌谷に最高級ラグジュアリーホテル「HOTEL THE MITSUI HAKONE」を開業する。宿泊予約受付は7月15日から開始予定。

浅間山を背景とするエントランス

同ホテルは、かつて三井家の別荘があった歴史ある地に位置し、「HOTEL THE MITSUI KYOTO」に続く「HOTEL THE MITSUI」ブランド2つ目のホテルとなる。「HOTEL THE MITSUI KYOTO」は、グローバル基準で高い評価を獲得しており、同ホテルもそれに続く、三井不動産グループの最高級ラグジュアリーホテルとして開業。マリオット・インターナショナルの「ラグジュアリーコレクション」とも提携する。

ロビー

ホテルは富士箱根伊豆国立公園内の広大な敷地に位置し、世界的デザイン事務所「Yabu Pushelberg」がインテリアデザインを手がけた。自然と調和する上質な空間を創出する。

鳥瞰パース

全126室の客室には、敷地内から湧き出る天然温泉の専用風呂を完備。48㎡の客室から200㎡超のプレジデンシャルスイートやヴィラまで多様なタイプを備える。

ヴィラ

また、浅間山の絶景や蛇骨川のせせらぎに包まれる温浴施設「サーマルスプリング」や、5室のトリートメントルームを備えたスパ、京都の安井杢工務店が手掛けた伝統的な数寄屋造の離れ「四季庵」を設ける。敷地内にはテラスデッキやヨガテラス付きの散策路も用意され、箱根の自然を満喫できる滞在を提供する。

サーマルスプリング

総料理長には、ザ・リッツ・カールトン東京の副総料理長やハレクラニ沖縄の総料理長などを歴任した高橋浩史を迎える。ミシュラン1つ星獲得経験を持つ黒須浩之が料理長を務める日本料理「三渓」、地産地消にこだわるオールデイダイニング「RIVERINE」、四季の移ろいとアートを堪能できるバー「The Bar LAMBENT」を展開する。

RIVERINE室内席

※総料理長「高橋浩史」氏の「高」は、正式にははしご高