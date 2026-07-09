日本マクドナルドは、2026年夏の特別企画として、日本マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念したスペシャルタッグ「ポケモン夏マック」を実施する。幅広い世代に支持されているマクドナルドとポケモンがタッグを組み、この夏だけの特別な商品や体験を通じて、全国の人々にワクワクと笑顔を届けていく。

今回の「ポケモン夏マック」では、7月中旬から順次「トクニナルド編」、「サマーチャンスバッグ編」、「バーガー編」、さらに「ハッピーセット編」※2と、夏を通してさまざまなスペシャルタッグを展開する。

各プロモーションごとに、新商品や企画が続々と登場し、子どもから大人まで幅広い世代の人に、マクドナルドとポケモンのスペシャルタッグを存分に楽しんでもらえる特別な体験を届けていく。各企画の詳細については、今後順次※3案内予定。

さらに、今年10周年を迎える『ポケモン GO』と約6年ぶりの公式パートナーシップを締結し、日本全国約3,000店舗全店が「ポケストップ」として登場する。

※１：日本マクドナルドにおいて、同時期に同一のコラボレーション先との間で実施したプロモーション数

※２：週末プレゼントの配布は行わない。

※３：7月10日(金)に「トクニナルド編」「サマーチャンスバッグ編」、7月16日(木)に「バーガー編」、そして7月31日(金)に「ハッピーセット編」の情報が公開予定。

