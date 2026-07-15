京急電鉄は15日、座席指定列車「ウィング・シート」を7月27日から8月7日までの平日に夏季限定で運行すると発表した。期間中の平日10日間、泉岳寺発三崎口行の下り快特2本を対象に設定し、三浦半島への観光アクセス向上を図る。

座席指定列車「ウィング・シート」を7月27日から8月7日までの平日に設定

「ウィング・シート」は、オールクロスシートの2100形を使用し、快特の2号車(前から2両目)を座席指定車とするサービス。座席指定券「Wing Ticket」は500円とされ、2号車の車内にて現金のみで販売する。泉岳寺駅、品川駅、京急蒲田駅、京急川崎駅、横浜駅、上大岡駅から乗車可能。金沢文庫駅から先は座席指定券なしでも利用可能できる。

対象列車は「ウィング・シート82号」と「ウィング・シート84号」の2本。「ウィング・シート82号」は泉岳寺駅10時35分発・品川駅10時39分発・横浜駅11時02分発・三浦海岸駅11時46分着・三崎口駅11時49分着、「ウィング・シート84号」は泉岳寺駅13時37分発・品川駅13時40分発・横浜駅13時59分発・三浦海岸駅14時47分着・三崎口駅14時50分着で運行される。平日に「ウィング・シート」を運行する取組みは同社初とのこと。

「ウィング・シート」を設定する列車の時刻表

「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」への乗換えを想定したダイヤに

三浦海岸駅で「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」への乗換えも想定し、「ウィング・シート82号」は同駅12時30分発の「みうらグリーンコース」、「ウィング・シート84号」は同駅15時0分発の「みうらホワイトコース」へ接続するダイヤとした。「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」は、屋根のない2階席から三浦半島の景色を楽しめる。

京急電鉄は、夏休み期間中に海水浴場「MIURA FUN BEACH 三浦海岸」などがにぎわうことを見込み、座席指定サービスとオープントップバスを組み合わせることで、三浦エリアの回遊・宿泊滞在につなげたいとしている。