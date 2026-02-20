京急グループの京急アドエンタープライズは、「京急 楽・宴ツアー」の第31弾「新旧1700大集合撮影会!」を3月15日に実施すると発表した。2月20日に先着順で募集開始したが、すでに定員数に達しており、申込み受付を終了しているとのこと。

「1500形1700番台」

「新旧1700大集合撮影会!」は1000形23次車のデビューを記念して開催。長年にわたり京急電鉄で活躍してきた「1500形1700番台」、2023年デビューの「1000形1701-1編成」、今年度の新造車両である「1000形1702-1編成」、営業運転開始前の「1000形1703-1編成」という「新旧1700番台」3形式が並ぶ姿を撮影できる。「1500形1700番台」に「初日号」「マリンパーク号」など、かつて使用した実際のヘッドマークを掲出した姿も用意する。

実施時間は9～13時(雨天決行)。9時から9時30分まで京急久里浜駅(改札外)で受付を行い、9時40分頃に貸切列車で同駅を出発、9時50分頃、久里浜工場18番線へ入線する。

「1000形1701-1編成」

「1000形1702-1編成」

10時頃から工場内で撮影会を行い、12時20分頃に終了。12時40分頃、久里浜工場を出発し、13時頃に京急久里浜駅(改札外)で解散する予定となっている。