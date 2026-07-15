「何一つチームワークはないんですよ」――GACKTが15日、東京・渋谷のSHIBUYA109で行われたフジテレビ系月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』(20日スタート、毎週月曜21:00～ ※FOD配信)の制作発表に、志田未来、神尾楓珠、戸塚純貴、北村一輝とともに登場。撮影現場の雰囲気や共演者とのエピソードを語った。

同ドラマは、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人(GACKT)が、“嘘”を武器に真実を暴いていく痛快リーガルエンターテインメント。GACKTはフジテレビドラマ初出演にして月9初主演を務める。

撮影現場について、GACKTは「現場はチームワークを大事にする感じじゃないですか。でも何一つチームワークはないんですよ」とコメント。「みんな勝手勝手でマイペースなんですよ。えらいチームになったなと思う」と語った。

一方の志田は「毎日楽しいです!」と笑顔を見せる。GACKTが「場の空気は未来が仕切ってやってくれている」と話すと、志田は「本当にそんなことなくて、GACKTさんについていっています」と否定。「GACKTさんは現場でも所々でアドリブを入れてくださって、作品をより良くしてくださる姿がすてきで、私も見習わなければと思いながら撮影に臨んでいます」と話すと、GACKTは「未来がやれやれ言うんですね」と冗談を飛ばし、志田は「全く言ってないです(笑)」とまたも即座に否定した。

GACKTと初共演となった戸塚は「GACKTさんの持つ雰囲気と存在感、プラス役と作品に真摯(しんし)に取り組んでくださっていて、僕も背中を押されている感じです」と紹介。これにGACKTは「純貴は僕のことをできないやつだと思っていたんでしょうね」と返して笑いを誘った。

大物政治家・古瀬義親役の北村は「今日みなさんと初めてお会いするんです。僕だけ一人ぼっちで緊張しています(笑)」と苦笑い。そんな北村に対して、GACKTは「本当にずっとお会いするのを楽しみにしていました」と打ち明け、「今日は最高の日だなと思っています」と北村との対面を喜んだ。

最後にGACKTは「かなり変わったドラマではあると思います。皆さんがイメージしているような月9ではないかもしれませんが、きっとご覧になって爽快な気持ちになると思います」とアピールした。