「大会として一定の役割を果たした」――日本テレビは13日の定例会見で、女性芸人の賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W』を2026年は開催しないと発表。2017年から9回にわたって行われ、優勝者やファイナリストを数多く輩出した大会の成果を振り返った。

『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で優勝したニッチェの江上敬子(左)と近藤くみこ

優勝者やファイナリストが各番組で活躍

『THE W』は2017年にスタートし、毎年12月にこれまで9回開催。岡部智洋常務は「多くの女性芸人にご参加いただきました」と振り返り、歴代の優勝者やファイナリストが、日本テレビをはじめとする数多くのバラエティ番組で活躍していると説明した。

また、「スター発掘の観点からも非常に意義のある大会でした」と、その成果を評価した。

今月9日には、前回大会で優勝したニッチェの冠番組『晴れときどき、ニッチェ』を放送。岡部常務は「ニッチェさんならではのコントの独特の雰囲気を味わえる番組でした」と感想を述べた。

こうした優勝後の活躍を踏まえ、改めて『THE W』には大きな意義があったとしながらも、「大会として一定の役割を果たしたという判断から、今回は放送しないという判断になりました」と説明し、これまで参加した芸人、審査員、視聴者に「深く感謝申し上げます」と謝意を伝えた。

『ダブルインパクト』で男女問わず勝負の場を

日本テレビは、読売テレビとの共同制作で、昨年から漫才とコントの“二刀流”で競う賞レース『ダブルインパクト～漫才＆コント二刀流No.1決定戦～』を開催している。

岡部常務は同大会について、「男性、女性関係なく芸人の皆さんが勝負できる場として参加していただいています」と説明。「今後、こちらでの活躍もぜひご期待ください」と呼びかけた。