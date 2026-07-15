比嘉愛未が主演する日本テレビ系ドラマ『ファーストクライ』(毎週水曜22:00～)の初回が、2025年4月の同枠復活後、最高となる個人視聴率4.0％を記録した。同局が13日の定例会見で明らかにした。

  • 比嘉愛未

    比嘉愛未

同作は、産婦人科医療の現場を舞台に、命の誕生と、それを取り巻く人々を描く物語。過去には『家政婦のミタ』などを放送してきた看板枠の「水曜ドラマ」は、2025年4月に復活し、『ファーストクライ』の初回個人視聴率4.0％は、復活後の最高記録となった。

岡部智洋常務は同作について、「感動的で素晴らしい作品になっています」と評価。AVODが4日間で157万回再生されたことにも触れ、「非常に関心が高いことの表れだと思っています」と受け止めを語った。

SNSには、夫婦でドラマを見ながら出産当時を振り返り、「あの時は大変だったね」と語り合ったという反響が寄せられたという。

また、子どもが母親に「ママが産んでくれたから大きくなれたの?」と尋ねるなど、作品をきっかけに家族で命や出産について会話したという声もあった。

岡部常務は、こうした反響について、「まさに『誰かと一緒に見たい』というところを感じていただき、うれしく思っています」と話した。

その上で、10月に放送を控える『俺たちの箱根駅伝』も含め、今後も世代を超えて多くの視聴者が楽しめる作品を提供していくとしている。

視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区。

(C)日テレ

『ファーストクライ』日テレ水曜ドラマ復活後で初回最高視聴率「感動的で素晴らしい作品」
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