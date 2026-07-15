ヤマハ発動機販売は8月31日、スタイリッシュなフォルムとスポーティーな乗り味を調和させた軽二輪クラスのスポーツスクーター「AEROX ABS」を発売する。155cm³ “BLUE COREエンジンを搭載するオートマチックスクーターだ。

【企画の背景】

近年、国内外で扱いやすいボディサイズである126cc〜200ccカテゴリーの需要が堅調に伸びており、今後もこの傾向は続くと見込まれている。

また、若年層を中心に「スーパースポーツモデルに憧れるが操作への不安から購入をためらう。オートマ車は選択肢のひとつ」という声も多く聞かれ、オートマチックスクーターへの関心が高まっている。

今回の「AEROX」(アエロックス)は、こうした市場環境やニーズに応えるため、「スーパースポーツモデルに最も近いスクーター」をコンセプトに開発。その最大の特長は、スーパースポーツモデルのエッセンスとスクーターならではの実用性を高いレベルで両立させていることだ。

「YZF-Rシリーズ」のデザイン思想を取り入れたスタイリングに加え、電子制御CVT「YECVT」などを採用。マニュアル車のように、エンジン回転の緩急を活かしてスポーティーに操る楽しさを提供する。

さらに、日常使いに便利な機能や装備を充実させ、高い実用性とアクセシブルさ(親しみやすさ)も備えている。

【AEROXの主な特長】

「AEROX ABS」は“The Closest Scooter to a Super Sport Motorcycles(スーパースポーツバイクに最も近いスクーター)"をコンセプトに開発。最新のヤマハスーパースポーツ「YZF-Rシリーズ」のデザイン思想を取り入れたスタイリングに加え、走る楽しさ、操る歓びを実現する電子制御CVT「YECVT」搭載エンジンと走行性能を支える高剛性フレームやサスペンションを組み合わせた。

主な特長は以下のとおり。

1） 「YZF-R」シリーズのエッセンスを織り込んだボディデザイン

2） VVA(可変バルブ)搭載の水冷・155cm³ “BLUE CORE"エンジン

3） マニュアル車のような走行感覚を楽しめる電子制御CVT「YECVT」

4） スポーティな乗り味と中高速での安定感を支える高剛性フレーム

5） インナーチューブ径φ30mmのフロントサスペンションやサブタンク付きリアサスペンション

6） 「Turn by Turnナビ」表示が可能な“つながる"機能搭載の4.2インチTFTディスプレイなどスクーターとしての便利な機能

日常の扱いやすさに配慮しつつもセンタートンネルを高い位置に配置