スズキ、ジムニー シエラ／ノマド」用AWIN製「GOZEL」パーツを推奨用品に設定。東京オートサロン展示車のデザインを市販化

スズキは、「ジムニー シエラ」と「ジムニー ノマド」向けのAWIN（エーウィン）製「GOZEL（ゴーゼル）」パーツを、スズキ推奨用品「スズキセレクトプラス用品」として2026年7月24日より全国のスズキ販売店で販売を開始した。

今回ラインアップされるGOZELパーツは、フロントバンパーアッパーガーニッシュ、フロントバンパーアンダーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、リヤバンパーアンダーガーニッシュ、スペアタイヤカバーの5アイテムで構成。スズキ純正用品との組み合わせにより、ジムニー シエラ／ノマドの力強いキャラクターをさらに引き立てるアウトドアテイストのスタイリングを実現するという。

注目したいのは、このボディキットが2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」に参考出品されたコンセプトカー「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」に装着されていたデザインの一部を、市販仕様として商品化した点だ。イベントで話題を集めたカスタマイズを、一般ユーザーも購入できるようになった。

【画像】シエラ／ノマドを引き立てるラギッド感がたまらない！

対象は新車購入時だけでなく、すでにジムニー シエラやジムニー ノマドに乗っているユーザーも装着可能。AWINはスズキ純正アクセサリーを手掛けるパートナー企業の関連会社で、アフターマーケット向けのエアロパーツを中心にデザインから開発、製造まで一貫して行っているメーカーである。

GOZELは同社がアウトドアブランドとして新たに立ち上げたブランド。これまでのエレガントなデザインを特徴としたエアロパーツとは一線を画すラギッドなスタイリングをテーマとしている。

価格は、ジムニー シエラ用の5点合計が26万9500円、ジムニー ノマド用が27万5000円。いずれも取り付け取付工賃は別途必要となる。

［AWIN製GOZELパーツ価格］

※価格は消費税込み。取り付け工賃は別途必要

■ジムニー シエラ対応

・フロントバンパーアッパーガーニッシュ…3万3000円

・フロントバンパーアンダーガーニッシュ…6万6000円

・サイドアンダーガーニッシュ…4万9500円

・リヤバンパーアンダーガーニッシュ…6万6000円

・スペアタイヤカバー…5万5000円

合計…26万9500円

■ジムニー ノマド対応

・フロントバンパーアッパーガーニッシュ…3万3000円

・フロントバンパーアンダーガーニッシュ…6万6000円

・サイドアンダーガーニッシュ…5万5000円

・リヤバンパーアンダーガーニッシュ…6万6000円

・スペアタイヤカバー…5万5000円

合計…27万5000円

〈文＝ドライバーWeb編集部〉