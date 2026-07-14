timeleszの寺西拓人と、オズワルドの伊藤俊介が、今夜14日放送のカンテレ・フジテレビ系バラエティ番組『火曜は全力! 華大さんと千鳥くん』(毎週火曜22:00～)にゲスト出演する。

今回は人気企画「スパイ7分の1」を実施。寺西、伊藤に加え、博多華丸・大吉、千鳥、山内健司(かまいたち)の7人が、3つのゲームに挑戦する。

参加者の中から1人だけ選ばれる“スパイ”は、正体を隠しながらゲーム成功を妨害。ゲーム成功時にはプレーヤー全員に賞金10万円が加算される一方、失敗するとスパイが10万円を獲得する。さらに、最後の「スパイ投票」でスパイを見破れなかった場合、賞金はすべて没収となる。

スパイ企画初参戦となる寺西は、現在放送中の主演ドラマ『ラストノート』での役柄に触れながら、「人を騙してお金を稼ぐ役というか、ちょっと騙し合いみたいなところも」と自信をのぞかせる。一方、前回スパイとして20万円獲得に成功した伊藤は、その活躍を誰にも覚えられていなかったことにショックを受ける。

最初のゲーム「ビリビリブロック運び」では、伊藤と寺西のペアがまさかの失敗を連発。伊藤が「信じられないタイミングで渡してくる」と寺西を疑えば、寺西も「いやいやこれはおかしいなあ」と反論する。しかし、その後も疑惑は深まるばかりで、芸人たちの追及が激しさを増していく。

最後の「リフティング風船運び」では、サッカーが得意と豪語していた寺西が見せ場を作れず、再びスパイ候補に浮上。博多大吉と千鳥・大悟からは「トリッキーなことをしていた」と不可解な動きを指摘される。

収録を振り返った寺西は、「芸人さんたちからかなり疑われてしまって…。一生懸命ゲームをやっていたんですが、かなり不甲斐ない結果になりました(笑)」と苦笑い。スパイ役については「引きたい気持ち、引きたくない気持ちは半々でした」と明かし、「とにかく悔しい気持ちです」と本音ものぞかせた。

さらに、「芸人さんたちはやっぱりおもしろかったのですが、付き合い方は今後考えたいと思います(笑)」と冗談交じりに語り、スタジオで繰り広げられた芸人たちとの駆け引きを振り返った。