フジテレビ系新情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00～ ※初回のみ7:30～)が、29日にスタート。生放送終了後にメインキャスターの谷原章介、スペシャルキャスターの伊藤俊介(オズワルド)、キャスターの鈴木唯アナが取材に応じた。伊藤は、家族からかけられた“切実なひと言”や、前夜に千鳥の大悟から朝までの飲みに誘われたエピソードを明かし、報道陣を笑わせた。

オズワルドの伊藤俊介

情報番組のキャスターは初挑戦となる伊藤は、初回を終えた感想を聞かれると「この中で一番“何が何やら”という感じだった」と苦笑い。「朝の番組って生活リズム的にあんまり見てこなかったので、何が正解か分かんないまま、みんなのいろんな形がこれから決まっていったらいいなと思いました」と、手探りのスタートだったことを率直に語った。

そんな伊藤に対して、周囲の最大の関心事は、“遅刻しなかったか”。伊藤は「この番組に遅刻せずにずっと出られた場合、今まで遅刻してた現場が“なんでじゃあこっちは遅刻したんだ”みたいな話にもなるんで、この番組から本当に生まれ変わろうと思ってます」と宣言し、「キャラ付けにしてはリスクが多すぎて。失うものの方が多い」と、遅刻キャラをきっぱり否定した。

その“更生”ぶりを象徴するのが、前夜の行動。「昨日、最後の仕事が千鳥さんと一緒で。大悟さんが“朝まで飲みに行くか?”って」と誘われたが、「さすがにちょっと振り払いましたけど」と誘惑を断ったという。

しかし、この判断に谷原は「行くような人であってほしいよね」とまさかの反応。周囲も同調する空気になると、伊藤は「俺誰信じたらいいですか? ちょっと怖いですよ」と困惑する。さらに谷原が「楽屋までたどり着いとけばいいんだから」と冗談を飛ばすと、伊藤は「ベロベロで現れますよ」と応戦した。

家族からも、とにかく遅刻だけはしないでほしいと念を押されていたとのこと。妹の伊藤沙莉から「もう本当にマジで遅れるのだけやめてくれ」と言われてたといい、家族ぐるみで心配されている現状を打ち明けた。

伊藤は、今年に入ってひげをそった理由についても説明。今回の番組出演のためではなく、「とろサーモンの久保田(かずのぶ)さんに2年ぐらい言われてて、もう逃げられなくなったという感じ」ととしつつ、「今年はひげもそって、Xもやめて、数珠もつけてるんで、もう無敵ですね」と自信を述べる。

その数珠は、浜田雅功が毎年正月に買いに行く店のものだといい、装着してから「この仕事決まった」と、ご利益を感じている様子だった。