俳優の佐藤健が主演を務める映画『あなたの世界に届きますように(仮題）』の製作が決定し、ヒロイン役を9人組ガールズグループ・TWICEのサナが務めることが発表された。サナは本作で映画初出演を果たし、日本を代表する実力派俳優の佐藤とともにW主演として作品をけん引する。

佐藤健が主人公・タマキ役 サナはヒロイン・ナオ役に

本作は猫をテーマにした心温まるロマンスファンタジー。佐藤は主人公の「タマキ」役、サナはヒロインの「ナオ」役を演じる。

『るろうに剣心』シリーズやNetflix『First Love 初恋』、Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』などで高い評価を得てきた佐藤が、新たな魅力を持つキャラクターに挑戦。

一方、映画初出演となるサナは、持ち前の明るさと親しみやすさを生かし、ハツラツとしたヒロイン役を表現するという。

日韓を代表するトップスター同士の共演と、新鮮なロマンスケミストリーに大きな注目が集まりそうだ。

『トッケビ』のクォン・ヒョクチャン監督が演出

制作陣にも韓国エンターテインメント界の実力派スタッフが集結した。

演出は、『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『ボーイフレンド』などを手掛けたクォン・ヒョクチャン監督。脚本は映画『30日』やドラマ『金部長』で知られるナム・デジュン氏が担当する。

さらに製作には、日本映画『SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる』を手掛けたCOCCSと、『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『ジョンニョン：スター誕生』などヒットドラマを送り出してきた韓国のnpioエンターテインメントが参加。日韓の制作陣による強力タッグで世界市場を見据えた作品づくりに挑む。