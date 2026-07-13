ファミリーマートは7月14日、FAMIMA CAFÉの「プレミアムモカ」(S 230円、M 300円、L 360円、LL 420円)、「アイスプレミアムモカ」(S 240円、M 340円、L 440円、LL 470円)を全国のファミリーマートで発売する。

希少なエチオピアモカ豆を100%使用

同商品は、バリスタ粕谷哲氏との共同開発のもと、豆の選定、焙煎、抽出にこだわり抜いたスペシャルティコーヒー。希少なエチオピア産モカ豆を100%使用。ホットとアイスの同時展開に加え、S、M、L、LLの充実した4つのサイズバリエーションを用意した。

プレミアムモカに使用するのは、エチオピア産コーヒー豆の中でも全体の収穫量の1%に満たない、イルガチェフェ産の最高等級「G1」豆のみ。単一品種ならではの華やかな香りと、フルーツのような明るい酸味を楽しめる。この味わいにたどり着くため、バリスタ粕谷哲氏と開発期間2年にもおよぶ試作を実施。贅沢に通常の1.3倍の豆量で、モカの香りを最大限に引き出す高温短時間の「香る焙煎」を採用している。さらに、抽出時の蒸らし時間も通常の1.1倍に延ばすなど、豆・焙煎・抽出レシピのすべてにおいてスペシャルティコーヒーとしての美味しさを追求した贅沢仕様となっている。

モカブレンド・アイスモカブレンドもサイズ拡充

希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%使用した「モカブレンド」(S 185円、M 260円、L 300円、LL 360円)、「アイスモカブレンド」(S 210円、M 290円、L 385円、LL 415円)についても、LLサイズまで拡充する。

「エチオピア支援寄付キャンペーン」開催中

同社では、エチオピアの子どもたちの教育環境改善およびコーヒー豆の生産地支援を目的とした寄付キャンペーンを、全国約16,400店にて2026年6月30日～9月14日まで開催している。期間中、FAMIMA CAFÉのモカブレンド(S・M)、アイスモカブレンド、および今回新登場となるプレミアムモカ・アイスプレミアムモカの対象商品1杯購入につき、1円を寄付する。寄付金は、モカブレンドに60%配合されているモカ豆の生産国エチオピアの支援に役立てられる。