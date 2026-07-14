【7月14日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年7月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

7月14日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年7月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ごろっと1/2個分! 桃のオムレット」(378円)

価格 : 378円

エネルギー : 202kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ごろっと大ぶりな桃を贅沢に1/2個分使用した「ごろっと1/2個分! 桃のオムレット」が登場です。爽やかなレアチーズとみずみずしい桃の甘みが絶妙なバランスで口いっぱいに広がり、旬の桃を存分に堪能できる夏にぴったりなオムレットに仕上がっています。

「プレミアムロールケーキ 白桃＆黄桃」(254円)

価格 : 254円

エネルギー : 178kcal

※沖縄地域のローソンでは270円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のプレミアムロールケーキに、みずみずしい白桃とやさしい甘みの黄桃を贅沢にトッピングした「プレミアムロールケーキ 白桃＆黄桃」が登場。2種類の桃の異なる味わいと、口どけの良いクリームが絶妙なハーモニーを奏でる、見た目も華やかで贅沢なロールケーキです。

「桃のふんわりチーズ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 142kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

白桃のフルーティーな甘みと、チーズの爽やかな酸味が口いっぱいに広がる「桃のふんわりチーズ」が登場です。ふんわりとした軽い食感のチーズケーキに桃の風味が溶け込み、暑い季節でもさっぱりと食べられる商品になります。

「焼きスフレサンド カスタードホイップ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 256kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりと焼き上げたやさしいたまご風味のスフレ生地で、なめらかなカスタードホイップをたっぷりとサンドした「焼きスフレサンド カスタードホイップ」が登場しました。ワンハンドで手軽に食べられる形状でありながら、スフレのふわふわ食感とクリームのコクをしっかり楽しめる、おやつにぴったりな一品。

「うずまきロールケーキ 塩バニラ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 391kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

塩バニラ風味クリームと塩バター風味クリームの2種類のクリームを巻き込んだ「うずまきロールケーキ 塩バニラ」が登場で。甘さのなかに程よい塩味がきいており、暑い夏でもさっぱりと食べやすい味わいが魅力。ボリューム感がありながらも、最後まで飽きずに楽しむことができます。

まとめ

7月14日以降に購入できる新商品は、「ごろっと1/2個分! 桃のオムレット」や「プレミアムロールケーキ 白桃＆黄桃」、「うずまきロールケーキ 塩バニラ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用