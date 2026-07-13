「最良の選択肢かもしれない」ドジャース、故障投手の放出が勧められた！…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰を目指して調整に励んでいる選手がいる。2024年から長期離脱が続いているリバー・ライアン投手はその代表格だが、場合によってはトレード要員にされる可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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ライアンは2024年シーズン途中にトミージョン手術を受けた影響で、同年の残りと2025年シーズンを全休。今季は4月上旬にハムストリングを痛めるアクシデントに見舞われており、3Aでの数字も8登板、3勝1敗、防御率4.46にとどまっている。











同メディアは「もしデトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手やミネソタ・ツインズのジョー・ライアン投手がトレード市場に出た場合、それぞれの球団は見返りとして、複数年にわたって保有できる若い投手を求める可能性が高い。ドジャースにはそうした投手が豊富にいるが、その中でもライアンが最良の選択肢になるかもしれない」と言及。



続けて、「ライアンは2024年、短期間ながらメジャーで圧巻の投球を見せた。その後は思うようにプレーできない状況が続いているが、フロント陣は通常のプロスペクトとは異なる特別な存在として評価しているようだ。とはいえ、彼が大型トレードの交換要員として十分な価値を示せるだけの健康状態にあるなら、放出に踏み切る可能性が高いだろう」との見解を示している。



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