7月も中盤。西日本では多くのエリアですでに梅雨明けし、東日本でも今月下旬には梅雨明けの報が聞けそうです。本格的な夏を乗り切るために、ひんやりと冷やしたスイーツは欠かせないパートナーですね。

2026年7月の新作5品まとめ(7月14日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで7月14日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年7月のスイーツ新商品まとめ

も～っちり食感のきなこドーナツ、宇治抹茶のファミマ・ザ・クレープ、「もちむに食感」のいちごミルククリームシュー、冷やして食べる赤肉メロンのとろけるくりーむパン 一口サイズにカットした「Dole」の冷凍白桃など、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「も～っちり食感きなこドーナツ」(180円)

価格 : 180円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

きなこの美味しさを味わえるドーナツ。も～っちり食感のドーナツにきなこクリームを入れ、きなこチョココーティングとホワイトクランチをトッピングしました。

「ファミマ・ザ・クレープ 宇治抹茶」(270円)

価格 : 270円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

絶妙もちもち食感のファミマ・ザ・クレープ宇治抹茶。宇治抹茶を練りこんだクレープ皮で、生クリーム入りのホイップクリームと、宇治抹茶を使った抹茶チョコを包みました。

「もちむにシュー（いちごミルククリーム）」(230円)

価格 : 230円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

"新食感"が楽しめるシュークリーム。新食感「もちむに食感」のシューパフの中に、ふんわりいちごミルククリームを詰めました。

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 赤肉メロン」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

八天堂の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。茨城県産の赤肉メロンフィリングとメロン香るカスタードクリームの二層仕立てです。

［ファミリーマート限定］

「甘い香りとろける果肉白桃」(257円)

価格 : 257円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

人気フルーツブランド「Dole」の冷凍フルーツ。とろける甘みと香りが楽しめる白桃を使用しました。食べやすい一口サイズにカット済みです。

まとめ

7月14日発売の新商品は、きなこクリーム入りのもっちりドーナツにきなこチョコをかけた「も～っちり食感きなこドーナツ」、宇治抹茶を練りこんだもちもち食感のクレープ皮が味わえる「ファミマ・ザ・クレープ 宇治抹茶」、新感覚の「もちむに食感」が楽しい「もちむにシュー（いちごミルククリーム）」、メロンフィリングとメロンカスタードクリームの二層仕立ての「冷やして食べるとろけるくりーむパン 赤肉メロン」、「Dole」の白桃がいつでも楽しめる冷凍フルーツ「甘い香りとろける果肉白桃」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。