「僕、地球に住んでいるのに全然なんも知らんな」――M!LKの塩崎太智が、きょう13日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『世界まる見え! テレビ特捜部』の2時間SP(19:00～)で、世界各地の奇妙な自然現象に絶句する。

世界各国で撮影された不思議な自然現象、観光客・ガイドがとらえた貴重映像

世界各国で撮影された不思議な自然現象や、観光客・ガイドがとらえた貴重映像を紹介する今回の2時間SP。スタジオには塩崎のほか、秋元杏月、アルコ＆ピース、上白石萌歌、齋藤孝がゲスト出演し、“ミステリアス”な動物たちとも触れ合う。

番組では、気象条件がそろわないと見られない、エアーズ・ロックによく似たイギリスの光景や、米マサチューセッツ州で撮影された迫力ある映像、温暖化現象によって生まれたオーストラリアのコアラの貴重映像などを紹介する。

インドの研究者が3年をかけて撮影し、SNSで700万回以上再生されている「光る木」も登場。さらに、無数のカバの群れへ1頭のワニが入り込んでしまう危機迫る映像に、アルコ＆ピースの平子祐希は「よしもとだらけのひな壇に入れられた自分に似ている」とコメントする。

岩に張り付いたまま動かないクリップスプリンガーのスリリングな姿には、秋元が「忍耐強さすごい」と感心。大自然の不思議な光景を前に、はしゃぎすぎてしまった人々の笑える映像も届けられる。

また、2022年にパキスタンのタール砂漠で撮影された、表面が泡立つドロドロの液体や、2020年に米フロリダ州パームビーチの道端へ数十匹のイグアナが落ちていた現象について、科学者たちが映像をもとに原因をひも解いていく。

メキシコに住んでいた経験がある上白石は、現地でイグアナをよく見かけたといい、その繊細さについて説明。数々の奇妙な現象を知った塩崎は「僕、地球に住んでいるのに全然なんも知らんな」と絶句する。

隕石が女性を直撃 150年間未解決だった“幽霊船”の謎も

空からの落下物によって人生が一変した人々も紹介される。

1954年、米アラバマ州では隕石が女性を直撃し、腰を負傷。しかし、この災難が女性のその後の運命を変えることになる。1980年には、交通事故で視力を失った米メーン州の男性を落雷が直撃。一命を取り留め、意識を取り戻した男性に起きた異変に、スタジオ一同が耳を疑う。

さらに、1872年に発生したメアリー・セレスト号事件を取り上げる。発見された船から乗組員だけが姿を消しており、船長による殺害説など、さまざまな臆測が飛び交ったものの、約150年間にわたって未解決とされてきた。

しかし、マンチェスター大学の科学者2人が昨年12月、新たな調査結果を発表。上白石は「現代技術で過去の謎がどんどん解き明かされていく」と驚きの表情を見せる。

離婚危機の夫婦を無人島へ 平子祐希がシビアな提案

また、「離婚しそうな夫婦を大自然の中に放り込むとどうなるのか?」というリアリティーショーを紹介。

挑戦するのは、結婚9年の夫婦。夫のクリスチャンはミュージシャンを目指して音楽活動を続け、生活費の多くや家事は美容師の妻・ヘザーが担っている。夫婦の間では毎日のように言い争いが絶えないという。

2人は無人島でサバイバル生活を送りながら、心理学の専門家が考案した課題へ次々と挑戦。しかし、ヘザーの不満は募っていく。何も言い返せないクリスチャンとヘザーが、最後に選ぶ結末とは。

この企画を見た平子は「解散寸前のコンビ連れていったらどうなのかな」と提案。シビアなアイデアながら、スタジオからは「確かに!」と賛同の声が上がる。

上白石萌歌「ハンサムですね」塩崎太智「カワイすぎて滅!」

スタジオには、ミステリアスな動物たちが登場。“少女漫画の王子様”のような動物を膝に乗せた上白石は、「ハンサムですね」とうっとり。塩崎もその愛らしさに「カワイすぎて滅!」と声を上げる。

塩崎はさらに、“スター・ウォーズ”に登場しそうな動物を腕に乗せ、予想外の重さに驚く場面も。餌やりにも挑戦し、謎に満ちた動物たちの魅力を体感する。

【編集部MEMO】

2000年9月11日生まれ、和歌山県出身。スターダストプロモーション所属の5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで、担当カラーはサファイアブルー。特技はアクロバット、ダンス、器械体操。M!LKは2014年11月に結成され、2015年3月に「コーヒーが飲めません」でCDデビュー、2021年11月に「Ribbon」でメジャーデビューした。個人では俳優として映画『3D彼女 リアルガール』、短編映画『Cycle-Cycle』などにも出演している。

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