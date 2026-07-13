「生まれ変わったというか、もう一機もらえたみたいな感覚です」――12日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、俳優の神尾楓珠がゲスト出演。活動休止を経て変化した心境を語った。

神尾楓珠

神尾は2022年に活動を休止した当時、仕事が増える一方で「『自分って何だっけ』と考えてしまう時期があった」と振り返り、「『神尾楓珠』を演じているんじゃないか」と感じるようになったという。「カメラの前や人前に立つのが怖くなってしまって」「正直、辞めようかなというぐらいの気持ちだった」と当時の胸中を打ち明けた。

転機となったのは、実家へ戻った休養期間だった。父親の仕事を手伝う中で「父親がどういう考えで仕事に向き合っていたのか聞けたのは救われました」と回想。さらに、「辞めないでほしいです」「今辞めるのは絶対にもったいないです」と引き留めてくれたマネージャーの存在も大きかったといい、「こんな自分でもまだ言ってくれる人がいるんだと思ったのが一番大きかったです」と感謝を口にした。

活動休止を経た現在については、「ちょっと大げさかもしれないですけど、生まれ変わったというか、もう一機もらえたみたいな感覚です。ボーナスステージみたいな」と表現。最後は、家族から寄せられたメッセージに「『誇りだよ』という言葉はびっくりしました」と目を潤ませ、「自分の人生って思っていたより楽しい人生なのかもなと思いました」と穏やかな表情で語っていた。