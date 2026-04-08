新生活ではステキな出会いが待っている一方で、「仲良くならなければよかった」と後悔する出会いが待っていることも少なくありません。一度相手に気に入られてしまうと関わらないようにすることは難しく、結局自分がそのコミュニティを離れるしかなくなるという事態に発展することも…。

そこで今回は、そんな事態を減らすべく“仲良くなってはいけない人”の特徴を紹介します。ぜひチェックして、人間関係のトラブルを防ぎましょう!

親切に思えてもやがて鬱陶しくなる「仕事中に話しかけてくる人」

まず気をつけたいのが、「仕事中にやたらと話しかけてくる人」。業務に関係ないどうでもいい雑談で度々作業を中断させてくるタイプです。最初は良くてもやがて鬱陶しくなり、ひどくなると出社することがストレスになってしまう場合もあります。

こうしたタイプは一見明るくフレンドリーに感じる人が多いのが厄介なところ。入社したばかりで気さくに話しかけられると「いい人だな」と感じて距離を縮めてしまう人も多いでしょう。既存の社員には相手にされず、新入社員をターゲットにしている場合もあるので注意が必要です。

自分で調べなよ…とツッコみたくなる「なんでも聞いてくる人」

新入社員の場合は、同期との出会いを楽しみにしている人も多いはず。そんな同期との出会いで気をつけたいのが「なんでも聞いてくる人」。わかりやすく書いてあることや簡単に調べられることをわざわざ聞いてくる人は、仕事中に話しかけてくる人と同じく無自覚に相手の時間を奪うタイプです。

最初は「頼りにされてるのかな?」と思えても、なんでもかんでも聞かれる状態が続くと相手の存在がストレスになっていきます。人に頼ってばかりいることからスキルが身につかず、仕事の足を引っ張る存在になるケースも少なくないので警戒しておきましょう。

ルーズなのは時間だけじゃない「遅刻する人」

時間を守ることは社会人としてはもちろん、人付き合いをするうえでも最低限のマナー。それにもかかわらず遅刻を繰り返す人は、「自分は大丈夫」という甘えや自分本位な考え方が根底にあります。

こうしたタイプは時間だけでなく、そのほかの面でもルーズになりがちなので、関わると余計な負担が増える可能性が高いでしょう。なんとなく憎めない人である場合も多いですが、それでも仲良くなるのは避けるのが賢明です。

距離を縮めるのは慎重に!

新生活では、「まずは色んな人と仲良くしよう!」と思いがちですが、相手を間違えると後々大きなストレスを抱えることになってしまうので注意が必要です。

「仲良くならなければよかった...」と後悔するタイプの人は、“第一印象は良かった”というパターンも多いので、「感じの良い人だな」と思っても、いきなり距離を縮めないほうがいいかもしれません。慎重に行動して、後悔しないようにしてくださいね。