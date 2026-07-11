ソフトバンク、楽天を突き放し5点リード

3回終了時点でソフトバンクが7-2と楽天をリード。1回裏にソフトバンクが7点を先制し、序盤で大量リードを奪った。楽天は2回と3回に1点ずつ返したが、ソフトバンクはその後追加点なく、中盤へ向かう。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)柳町 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)大関

楽天: 1(右)中島 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(捕)YG安田 8(三)平良 9(遊)宗山 10(投)ウレーニャ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 77 41 35 1 .539 -
2 巨人 78 40 36 2 .526 1
3 ヤクルト 78 40 37 1 .519 1
4 DeNA 79 33 43 3 .434 8
5 広島 76 30 42 4 .417 9
6 中日 80 31 48 1 .392 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 79 47 31 1 .603 -
2 西武 83 46 34 3 .575 2
3 日本ハム 84 47 37 0 .560 3
4 ロッテ 77 38 36 3 .514 7
5 オリックス 80 40 38 2 .513 7
6 楽天 79 31 47 1 .397 16