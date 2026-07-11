ソフトバンク、楽天を突き放し5点リード
3回終了時点でソフトバンクが7-2と楽天をリード。1回裏にソフトバンクが7点を先制し、序盤で大量リードを奪った。楽天は2回と3回に1点ずつ返したが、ソフトバンクはその後追加点なく、中盤へ向かう。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(指)柳田 6(右)柳町 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)大関
楽天: 1(右)中島 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(捕)YG安田 8(三)平良 9(遊)宗山 10(投)ウレーニャ
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|77
|41
|35
|1
|.539
|-
|2
|巨人
|78
|40
|36
|2
|.526
|1
|3
|ヤクルト
|78
|40
|37
|1
|.519
|1
|4
|DeNA
|79
|33
|43
|3
|.434
|8
|5
|広島
|76
|30
|42
|4
|.417
|9
|6
|中日
|80
|31
|48
|1
|.392
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|79
|47
|31
|1
|.603
|-
|2
|西武
|83
|46
|34
|3
|.575
|2
|3
|日本ハム
|84
|47
|37
|0
|.560
|3
|4
|ロッテ
|77
|38
|36
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|80
|40
|38
|2
|.513
|7
|6
|楽天
|79
|31
|47
|1
|.397
|16