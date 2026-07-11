中日が5点リード、石川昂弥5打点の大活躍
中日が1回裏に打者一巡の猛攻で4点を先制。広島は5回表に1点を返すが、直後の5回裏に中日が2点追加し6-1。中日の石川昂弥は1本塁打5打点、岡林勇希も1本塁打1打点と打線が爆発。広島は佐藤啓介の1打点のみ。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 勇希 2(左)細川 成也 3(遊)村松 開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川 昂弥 6(右)Ｊ・ボスラー 7(二)田中 幹也 8(捕)加藤 匠馬 9(投)涌井 秀章
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(一)Ｅ・モンテロ 7(中)大盛 穂 8(捕)石原 貴規 9(投)森 翔平
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|77
|41
|35
|1
|.539
|-
|2
|巨人
|78
|40
|36
|2
|.526
|1
|3
|ヤクルト
|78
|40
|37
|1
|.519
|1
|4
|DeNA
|79
|33
|43
|3
|.434
|8
|5
|広島
|76
|30
|42
|4
|.417
|9
|6
|中日
|80
|31
|48
|1
|.392
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|79
|47
|31
|1
|.603
|-
|2
|西武
|83
|46
|34
|3
|.575
|2
|3
|日本ハム
|84
|47
|37
|0
|.560
|3
|4
|ロッテ
|77
|38
|36
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|80
|40
|38
|2
|.513
|7
|6
|楽天
|79
|31
|47
|1
|.397
|16