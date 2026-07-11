中日が5点リード、石川昂弥5打点の大活躍

中日が1回裏に打者一巡の猛攻で4点を先制。広島は5回表に1点を返すが、直後の5回裏に中日が2点追加し6-1。中日の石川昂弥は1本塁打5打点、岡林勇希も1本塁打1打点と打線が爆発。広島は佐藤啓介の1打点のみ。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林　勇希 2(左)細川　成也 3(遊)村松　開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川　昂弥 6(右)Ｊ・ボスラー 7(二)田中　幹也 8(捕)加藤　匠馬 9(投)涌井　秀章

広島: 1(右)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉　将吾 5(遊)小園　海斗 6(一)Ｅ・モンテロ 7(中)大盛　穂 8(捕)石原　貴規 9(投)森　翔平

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 77 41 35 1 .539 -
2 巨人 78 40 36 2 .526 1
3 ヤクルト 78 40 37 1 .519 1
4 DeNA 79 33 43 3 .434 8
5 広島 76 30 42 4 .417 9
6 中日 80 31 48 1 .392 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 79 47 31 1 .603 -
2 西武 83 46 34 3 .575 2
3 日本ハム 84 47 37 0 .560 3
4 ロッテ 77 38 36 3 .514 7
5 オリックス 80 40 38 2 .513 7
6 楽天 79 31 47 1 .397 16