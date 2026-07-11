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OUT
3番 Ｌ・セデーニョ ショートゴロ 1アウト
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2番 中野 拓夢 空振り三振 3アウト
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1番 近本 光司 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁
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9番 伊藤 将司 スリーバント失敗 1アウト
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8番 梅野 隆太郎 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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2番 岩田 幸宏 センターフライ 3アウト
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1番 内山 壮真 センターフライ 2アウト
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9番 松本 健吾 見逃し三振 1アウト
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7番 熊谷 敬宥 センターフライ 3アウト
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6番 前川 右京 サードファウルフライ 2アウト
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5番 大山 悠輔 サードゴロ 1アウト
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ヤ0-1阪
4番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ ヤ 0-1 阪
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8番 中村 悠平 ショートダブルプレイ 3アウト
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7番 長岡 秀樹 見逃し三振 1アウト
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6番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1塁
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3番 森下 翔太 レフトフライ 3アウト
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2番 中野 拓夢 ショートゴロ 2アウト
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1番 近本 光司 ファーストゴロ 1アウト
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5番 増田 珠 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、3塁
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3番 Ｌ・セデーニョ セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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2番 岩田 幸宏 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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1番 内山 壮真 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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