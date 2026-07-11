「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.07.11 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 0 0 1 0
阪神 0 1 0 1 2 0
  • OUT

    3番 Ｌ・セデーニョ ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    9番 伊藤 将司 スリーバント失敗 1アウト

  • OUT

    8番 梅野 隆太郎 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 内山 壮真 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 松本 健吾 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 熊谷 敬宥 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    ヤ0-1阪

    4番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ ヤ 0-1 阪

  • OUT

    8番 中村 悠平 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    7番 長岡 秀樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 Ｌ・セデーニョ セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    1番 内山 壮真 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.