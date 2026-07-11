ＤｅＮＡ vs 巨人 2026年7月11日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 巨人 巨 2 0 0 2 2 0 ＤｅＮＡ Ｄ 3 0 3 2 0 3回表 巨人の攻撃 OUT 5番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 1アウト

OUT 3番 Ｔ・キャベッジ センターツーベースヒット ランナー：2塁 2回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 1番 勝又 温史 ライトフライ 3アウト

OUT 9番 藤浪 晋太郎 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

OUT 8番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁

OUT 7番 蝦名 達夫 サードゴロ 1アウト 2回表 巨人の攻撃 OUT 2番 松本 剛 空振り三振 3アウト

OUT 1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

OUT 9番 竹丸 和幸 ショートゴロ 2アウト

OUT 8番 門脇 誠 セカンドゴロ 1アウト 1回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 6番 松尾 汐恩 センターフライ 3アウト

OUT 5番 佐野 恵太 ファーストライナー 2アウト

OUT 巨2-3Ｄ 4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-3 Ｄ

OUT 3番 筒香 嘉智 見逃し三振 1アウト

OUT 2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 1番 勝又 温史 フォアボール ランナー：1塁 1回表 巨人の攻撃 OUT 7番 笹原 操希 空振り三振 3アウト

OUT 6番 リチャード 見逃し三振 2アウト

OUT 巨2-0Ｄ 5番 大城 卓三 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ ランナー：2、3塁

OUT 巨1-0Ｄ 4番 Ｂ・ダルベック レフト犠牲フライ 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ 1アウト ランナー：1、2塁

OUT 3番 Ｔ・キャベッジ フォアボール ランナー：1、2、3塁

OUT 2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。