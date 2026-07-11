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OUT
5番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2塁
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4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 1アウト
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3番 Ｔ・キャベッジ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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1番 勝又 温史 ライトフライ 3アウト
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9番 藤浪 晋太郎 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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8番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁
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7番 蝦名 達夫 サードゴロ 1アウト
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2番 松本 剛 空振り三振 3アウト
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1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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9番 竹丸 和幸 ショートゴロ 2アウト
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8番 門脇 誠 セカンドゴロ 1アウト
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6番 松尾 汐恩 センターフライ 3アウト
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5番 佐野 恵太 ファーストライナー 2アウト
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巨2-3Ｄ
4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-3 Ｄ
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3番 筒香 嘉智 見逃し三振 1アウト
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2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁
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1番 勝又 温史 フォアボール ランナー：1塁
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7番 笹原 操希 空振り三振 3アウト
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6番 リチャード 見逃し三振 2アウト
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巨2-0Ｄ
5番 大城 卓三 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ ランナー：2、3塁
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巨1-0Ｄ
4番 Ｂ・ダルベック レフト犠牲フライ 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｔ・キャベッジ フォアボール ランナー：1、2、3塁
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2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2塁
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1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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