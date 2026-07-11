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2026.07.11 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 2 0 0 2 2 0
ＤｅＮＡ 3 0 3 2 0

  • OUT

    5番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・キャベッジ センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 勝又 温史 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 藤浪 晋太郎 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 蝦名 達夫 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 竹丸 和幸 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 門脇 誠 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 ファーストライナー 2アウト

  • OUT

    巨2-3Ｄ

    4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-3 Ｄ

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 勝又 温史 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 笹原 操希 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 リチャード 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    巨2-0Ｄ

    5番 大城 卓三 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ ランナー：2、3塁

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    4番 Ｂ・ダルベック レフト犠牲フライ 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ 1アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 Ｔ・キャベッジ フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

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