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2026.07.11 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 3 1 0 4 5 0
ロッテ 0 0 0 0 3 0
  • OUT

    6番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 山口 航輝 サードライナー 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 紅林 弘太郎 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    オ4-0ロ

    3番 西川 龍馬 センターホームラン オリックス得点！ オ 4-0 ロ

  • OUT

    2番 山中 稜真 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 山﨑 剛 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 愛斗 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中川 圭太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 野口 智哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 福永 奨 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ3-0ロ

    7番 来田 涼斗 ライトホームラン オリックス得点！ オ 3-0 ロ

  • OUT

    6番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 宗 佑磨 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 山口 航輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 サードライナー 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中川 圭太 レフトフライ 1アウト

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