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OUT
6番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
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3番 山口 航輝 サードライナー 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 紅林 弘太郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
オ4-0ロ
3番 西川 龍馬 センターホームラン オリックス得点！ オ 4-0 ロ
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2番 山中 稜真 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 友杉 篤輝 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 山﨑 剛 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 愛斗 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 中川 圭太 空振り三振 3アウト
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9番 野口 智哉 空振り三振 2アウト
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8番 福永 奨 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
オ3-0ロ
7番 来田 涼斗 ライトホームラン オリックス得点！ オ 3-0 ロ
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OUT
6番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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5番 宗 佑磨 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ショートフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 サードライナー 3アウト
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2番 山中 稜真 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 中川 圭太 レフトフライ 1アウト
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