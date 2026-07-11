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OUT
1番 中島 大輔 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
8番 海野 隆司 セカンドフライ 2アウト
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OUT
7番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁
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6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 宗山 塁 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 平良 竜哉 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
7番 YG安田 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 浅村 栄斗 ライトフライ 1アウト
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OUT
5番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
楽1-7ソ
4番 Ｃ・マッカスカー センターホームラン 楽天得点！ 楽 1-7 ソ
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
楽0-7ソ
2番 周東 佑京 センターヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-7 ソ ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 ショートフライ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 海野 隆司 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
楽0-6ソ
7番 牧原 大成 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 楽 0-6 ソ
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OUT
6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
楽0-3ソ
5番 柳田 悠岐 ライトヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-3 ソ ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
楽0-2ソ
3番 近藤 健介 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-2 ソ ランナー：2塁
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OUT
2番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 辰己 涼介 セカンドフライ 3アウト
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OUT
2番 黒川 史陽 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ライトフライ 1アウト
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