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2026.07.11 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 1 0 1 3 0
ソフトバンク 7 0 7 8 0
  • OUT

    1番 中島 大輔 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    7番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 宗山 塁 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 平良 竜哉 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    7番 YG安田 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 浅村 栄斗 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    楽1-7ソ

    4番 Ｃ・マッカスカー センターホームラン 楽天得点！ 楽 1-7 ソ

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    楽0-7ソ

    2番 周東 佑京 センターヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-7 ソ ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    楽0-6ソ

    7番 牧原 大成 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 楽 0-6 ソ

  • OUT

    6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    楽0-3ソ

    5番 柳田 悠岐 ライトヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-3 ソ ランナー：1塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    楽0-2ソ

    3番 近藤 健介 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-2 ソ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 辰己 涼介 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    2番 黒川 史陽 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ライトフライ 1アウト

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