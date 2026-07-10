＜応募〆: 2026/7/24＞【3名様】マーベルヒーローが登場！「マジック：ザ・ギャザリング」プレイ・ブースター＆コレクター・ブースター＋フィギュアをプレゼント

「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」プレゼント企画

トレーディングカードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」は、マーベルとのコラボレーションによる新セット「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」の発売を記念した企画を実施しています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」プレイ・ブースター1パックとコレクター・ブースター1パック、さらにマーベルレジェンド・シリーズのフィギュア1体をセットにしてプレゼントします。

■マーベルの人気キャラクターが登場するコラボセット

「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」は、マーベル・ユニバースのヒーローやヴィランたちがカードとして登場するコラボレーションセットです。

キャプテン・アメリカやアイアンマンといった人気キャラクターをはじめ、さまざまな登場人物がカードとして描かれ、マジックのゲーム体験の中で楽しめる内容となっています。

■コレクションとしても楽しめるカードデザイン

本セットには、マーベル作品の世界観を取り入れた多彩なカードデザインが用意されています。

コミックのアートを活かしたビジュアルや、キャラクターを印象的に表現した仕様のカードなど、プレイだけでなくコレクションとしても楽しめる点が特長です。

■マーベルファンも楽しめるコラボ内容

今回のコラボレーションでは、マジックのカードとマーベルのアートを組み合わせたデザインも展開されており、両作品の魅力を同時に味わえる構成になっています。

ゲームファンはもちろん、マーベル作品に親しみのある方にとっても楽しめる内容です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ」プレイ・ブースター1パックとコレクター・ブースター1パックに加え、マーベルレジェンド・シリーズのフィギュア1体をセットにして3名様にプレゼントします。

フィギュアはキャプテン・アメリカやアイアンマンなど複数のキャラクターが用意されており、どれが届くかはお楽しみとなっています。

プレゼント内容

商品名 『マジック：ザ・ギャザリング マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター（日本語版）

コレクター・ブースター（英語版）

マーベルレジェンド・シリーズ フィギュア

人数 3名様 価格 オープン価格（11,663～18,413円相当） セット内容 『マジック：ザ・ギャザリング マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター（日本語版）×1パック

コレクター・ブースター（英語版）×1パック計2パック

マーベルレジェンド・シリーズ フィギュア1体

※キャプテン・アメリカ、ヒューマン・トーチ、アルティメット・アイアンマン、シルバーサーファー、ブラック・ウィドウ＆クイックシルバー、キャプテン・アメリカ『アベンジャーズ/エンドゲーム』、アイアンマン マークIIIの７体の中ならランダムでの提供になります。 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント7月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/24)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/7/24)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年7月24日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

マジック：ザ・ギャザリング カスタマーサポートセンター

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：ウィザーズ・オブ・ザ・コースト)