楽天とソフトバンク、6回終了で3-3の同点

1回裏にソフトバンクが先制するも、2回表に楽天が追いつく。4回表には楽天が逆転したが、その裏にソフトバンクが2点を奪い再びリード。6回表に楽天が同点に追いつき、互いに譲らない展開となっている。楽天はマッカスカー、辰己が本塁打で貢献。ソフトバンクは周東が2打点を挙げた。

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