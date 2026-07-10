西武が2-1で日本ハムに辛勝
先発投手：西武は武内夏暉が7回1失点の好投（4安打8奪三振）、日本ハムの伊藤大海は7回1失点 得点経過： 3回裏：日本ハムが1点を先制 7回表：西武が1点を追加し同点 8回表：西武が勝ち越し点を奪う 注目選手：西武の桑原将志が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|76
|41
|34
|1
|.547
|-
|2
|巨人
|77
|40
|35
|2
|.533
|1
|3
|ヤクルト
|77
|39
|37
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|78
|32
|43
|3
|.427
|9
|5
|広島
|75
|30
|41
|4
|.423
|9
|6
|中日
|79
|30
|48
|1
|.385
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17